蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

小說家威廉高汀1954年出版的《蒼蠅王》,講述一群少年流落荒島,發展出成年人性黑暗面的故事;然而1960年代確實發生了6名少年遭遇暴風雨,在海上漂流8天,登上太平洋島嶼阿塔島(`Ata)度過15個月,最終被臨時起意改道的船長彼得發現。

根據英國《衛報》報導,荷蘭歷史學家、小說家拉特格布雷曼(Rutger C. Bregman)讀完蒼蠅王後,一直想找出確切的證據,證明現實世界中的青少年,在遭遇相同情況時,會發展出威廉高汀所描述的殘忍個性,像是變得野蠻暴力,甚至動手殺人的小型社會。

過去20年,拉特格布雷曼翻遍所有心理學研究,雖然結果較威廉高汀描述的更正向,卻沒有實際案例可供對比。直到今年5月,他揭露一件被人遺忘的真實事件,他發現了一篇1977年澳洲的報導;太平洋島國東加(Tonga)的6個孩子在漁船上遭遇暴風雨,最後流落到荒島上,15個月後才被發現,6人全部倖存。

很快特格布雷曼發現該篇報導其實是誤植,時間確切發生點在1960年代;1966年冬天,熱愛航海的澳洲船長彼得聽到大海召喚,從塔斯馬尼亞開著漁船往東航行,回程時他隨興更改航道,發現了東加的阿塔島(`Ata)。

這座荒島在19世紀中葉還住著原住民,但有天一艘奴隸船出現在海平面上,所有島民就被帶走了,從此阿塔成了荒島。一個世紀過後,當彼得察覺異狀拿出他的雙筒望遠鏡後,發現島嶼懸崖邊竟然有燃燒的樹枝,而熱帶島嶼很難有因樹草過乾而自燃的情況,隨後他就看見一個長髮及肩的裸體男孩衝出,從懸崖邊一躍進入海裡,後面跟著的是其他男孩,所有人發自肺腑吶喊。

領頭的男孩很快就游到彼得的船邊,用完美的英語向他自我介紹,「我的名字叫史蒂芬,我們有6個人,我們想我們已經在這裡待了15個月。」也就是從1965年6月起,蒼蠅王初出版後的11年,他們就失蹤了。

男孩們上船後告訴彼得,他們是努瓜婁發(Nuku‘alofa,東加首都)寄宿學校的學生。彼得用對講機聯絡上努瓜婁發的人,把事情告訴他們,對方要他稍等,一會後再接上時對方情緒激動,「你找到他們了!我們都已經把這些男孩列入死亡名單,喪禮也辦了,如果真的是他們,這就是奇蹟!」

特格布雷曼循著報導資料找到這些人時,他們已經垂垂老矣,船長甚至高齡90,但男孩們當年最小不過13歲,最大的也才16歲。70歲的馬諾(Mano)告訴歷史學家,當年15歲的他和 Sione、Stephen、Kolo、David還有Luke,一天實在是因為太無聊,決定策畫逃學到500英哩外的斐濟,甚至是紐西蘭都好。

他們只張羅了兩串香蕉、幾顆椰子和燃氣爐,羅盤地圖卻連想都沒想過要帶,就偷了漁民的船出海去。途中海天一線,水面上吹來徐徐海風,男孩們睡著了,渾然不知自己正航向遠方的暴風雨。

幾個小時後他們醒來,發現身處在暴風雨中,船舵也已經受到損壞,接著一行人海上漂流了八天,早已偏離航道,最終在巨石遍布的島嶼上岸。在這漫長的15個月裡,他們靠雙手打造了一個小型公社,農園、木製集水器、器材磅數不明的露天健身房、羽球場和雞舍等。正如彼得所見,他們在岸邊升起篝火,每日添進樹枝,保持終年不滅,當作一個求救信號。

