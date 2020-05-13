蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

▲Mano、Sione、Stephen、Kolo、David，還有Luke，被船長彼得（Peter Warner）救起；彼得後來聘雇他們6人當漁船船員。（圖／翻攝自推特「Max Well」）

記者張靖榕／綜合外電報導

小說家威廉高汀1954年出版的《蒼蠅王》，講述一群少年流落荒島，發展出成年人性黑暗面的故事；然而1960年代確實發生了6名少年遭遇暴風雨，在海上漂流8天，登上太平洋島嶼阿塔島（`Ata）度過15個月，最終被臨時起意改道的船長彼得發現。

根據英國《衛報》報導，荷蘭歷史學家、小說家拉特格布雷曼（Rutger C. Bregman）讀完蒼蠅王後，一直想找出確切的證據，證明現實世界中的青少年，在遭遇相同情況時，會發展出威廉高汀所描述的殘忍個性，像是變得野蠻暴力，甚至動手殺人的小型社會。

過去20年，拉特格布雷曼翻遍所有心理學研究，雖然結果較威廉高汀描述的更正向，卻沒有實際案例可供對比。直到今年5月，他揭露一件被人遺忘的真實事件，他發現了一篇1977年澳洲的報導；太平洋島國東加（Tonga）的6個孩子在漁船上遭遇暴風雨，最後流落到荒島上，15個月後才被發現，6人全部倖存。

▲阿塔島（`Ata）到澳洲布里斯本，搭機要轉機2次，耗時1天又17小時。（圖／翻攝自Google Map）

很快特格布雷曼發現該篇報導其實是誤植，時間確切發生點在1960年代；1966年冬天，熱愛航海的澳洲船長彼得聽到大海召喚，從塔斯馬尼亞開著漁船往東航行，回程時他隨興更改航道，發現了東加的阿塔島（`Ata）。

這座荒島在19世紀中葉還住著原住民，但有天一艘奴隸船出現在海平面上，所有島民就被帶走了，從此阿塔成了荒島。一個世紀過後，當彼得察覺異狀拿出他的雙筒望遠鏡後，發現島嶼懸崖邊竟然有燃燒的樹枝，而熱帶島嶼很難有因樹草過乾而自燃的情況，隨後他就看見一個長髮及肩的裸體男孩衝出，從懸崖邊一躍進入海裡，後面跟著的是其他男孩，所有人發自肺腑吶喊。

領頭的男孩很快就游到彼得的船邊，用完美的英語向他自我介紹，「我的名字叫史蒂芬，我們有6個人，我們想我們已經在這裡待了15個月。」也就是從1965年6月起，蒼蠅王初出版後的11年，他們就失蹤了。

男孩們上船後告訴彼得，他們是努瓜婁發（Nuku‘alofa，東加首都）寄宿學校的學生。彼得用對講機聯絡上努瓜婁發的人，把事情告訴他們，對方要他稍等，一會後再接上時對方情緒激動，「你找到他們了！我們都已經把這些男孩列入死亡名單，喪禮也辦了，如果真的是他們，這就是奇蹟！」

特格布雷曼循著報導資料找到這些人時，他們已經垂垂老矣，船長甚至高齡90，但男孩們當年最小不過13歲，最大的也才16歲。70歲的馬諾（Mano）告訴歷史學家，當年15歲的他和 Sione、Stephen、Kolo、David還有Luke，一天實在是因為太無聊，決定策畫逃學到500英哩外的斐濟，甚至是紐西蘭都好。

他們只張羅了兩串香蕉、幾顆椰子和燃氣爐，羅盤地圖卻連想都沒想過要帶，就偷了漁民的船出海去。途中海天一線，水面上吹來徐徐海風，男孩們睡著了，渾然不知自己正航向遠方的暴風雨。

幾個小時後他們醒來，發現身處在暴風雨中，船舵也已經受到損壞，接著一行人海上漂流了八天，早已偏離航道，最終在巨石遍布的島嶼上岸。在這漫長的15個月裡，他們靠雙手打造了一個小型公社，農園、木製集水器、器材磅數不明的露天健身房、羽球場和雞舍等。正如彼得所見，他們在岸邊升起篝火，每日添進樹枝，保持終年不滅，當作一個求救信號。