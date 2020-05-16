高雄妹「這幾天手一直被爬」...細看崩潰　釣出北中南苦主：肩膀紅腫爛掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著天氣漸趨炎熱，蟲蟲大軍們蠢蠢欲動，日前高雄就傳出「隱翅蟲炸裂危機」，不少民眾不勝其擾，甚至感到恐慌。一名女網友最近也老是感覺，手被某種東西爬過又癢又痛，結果今天仔細一看，發現竟是隱翅蟲；po文引起共鳴，而來自北中南的苦主們也趁機訴苦，分享崩潰經驗。

主要在夏季出沒的隱翅蟲有趨光習性，牠們不僅活動於山區、郊區，連住家都能發現蹤跡。一名高雄女網友在「爆廢公社」崩潰直呼，昨晚她盯著母親口中說的「飛蟻」，赫然驚覺是隱翅蟲，「難怪我這幾天手被爬的樣子，超癢超痛.......。」

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po文釣出一些同住或曾待過高雄的朋友，表示「夏日正常，我已經殺很多隻了」、「我這幾天每天都會在床上、衣服跟廁所地板抓到」、「以前在高雄當兵也中招過」、「昨晚趴床上看臉書，忽然從天而降」。

▲隱翅蟲在皮膚上爬行時，會造成線狀痕跡的皮膚病變。（圖／大千綜合醫院提供）

另外，各地網友也紛紛留言，「台南後壁，每天都抓的到10隻起跳，超級恐怖...家裡還有小孩，根本不知道要怎麼防止隱翅蟲進入屋內」、「我以前肩膀被噴過，直接紅腫爛掉，後來看皮膚科才好」、「我家七樓也有，在台中市區，我都傻眼了...兩個房間跟客廳都出現過」、「宜蘭一直都很多，看到隱翅蟲千萬別用手撥掉，要用吹的吹掉」。

對於隱翅蟲，許多人聞之色變，當牠們在皮膚上爬行時，會從關節腔分泌出隱翅蟲素，使得皮膚病變，出現線狀痕跡，若憤而打死或壓碎，更會造成毒液大噴發，導致皮膚嚴重過敏及灼傷，產生刺痛、紅腫、水泡、糜爛等情形，因此遇到隱翅蟲時，最好以吹走的方式，如果不慎沾到蟲液，也要馬上以肥皂和大量清水沖洗，並立即就醫。