蚊子妹吸血中！達人看準「翹後腳時機」活捉　曝成功率90%：這時最沒戒心

網搜小組／鄺郁庭報導

「如何輕易的活捉蚊子？」一位男網友日前在臉書《爆廢公社》貼出一段影片，說又來到蚊子盛行的夏天，「相信在座的各位，都有在房間內被小蚊蚊強行親親的經驗。」分享自己從小學六年級就發現的一個活捉蚊子秘技，曝蚊子在叮人的時候，會有一個時間點最沒警戒心，這時動手捏一個地方，就能抓住牠。

林姓網友先是聲明「我沒有在露O或X皮賣蚊子」，文中表示，他國小六年級偶然在蹲廁所時發現一個活捉蚊子的方法，「經過多年的研究，直到今日小弟也廿三餘歲了，就在剛剛遇到一隻小蚊蚊來親我，我也就不小心拿牠來拍影片了。」接著就進入正題，說蚊子在叮人的時候，後腳會翹起來，這時就可以上演一齣「捉蚊記」。

原PO笑說，他不知道「哪一國的科學根據」曾說，蚊子會翹後腳可以保持平衡，「當蚊子妹妹在叮你的時候，牠的後腳腳都會翹起來，這是為什麼呢？因為不知道哪一國的科學根據，據說這樣可以讓小蚊蚊保持平衡，而且牠的小腳腳還可以偵測風流，所以我們一般都拍打不到牠。」

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▲這隻蚊子妹已經吸血吸到翹後腳啦！（圖／林天仕授權使用）

雖然蚊子後腳能偵測風流，讓人很難打到，但根據他的經驗，在蚊子叮人翹後腳時，是牠最沒有警戒心的時候，這時手輕輕靠近蚊子，並用大拇指跟食指捏住後腳就成功了。最後他也半開玩笑地提醒，「切記！登革熱時期千萬別醬（這樣）用！切記！中登革熱麥來吹哇（不要找我）。」

▲這時就是最好的活捉時機 XD（圖／林天仕授權使用）

林姓網友事後也笑說，「還有一定有人會問，到底活捉蚊子可以幹嘛？其實哇嘛嗯災（我也不知道）」，但他國中時養過壁虎，壁虎又只吃會動的蚊子，所以他都這樣活捉蚊子。不過這樣抓蚊卻有一個缺點，就是一定要被叮到才捉得到，讓他回想起來直呼「手都癢到X杯！」