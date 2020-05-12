夢到朋友先生出狀況...提醒後傻了！　3年前神預言「費用全吻合」：秒去拜拜

▲原PO3年前神準預言朋友的朋友出事，當事人怕爆衝去拜拜。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然提醒後自己可能會付出代價，但又不忍心看親友受傷。一名女網友分享自己3年前曾預言朋友的朋友出車禍，半年後一語成讖；而她近日又夢到朋友先生有狀況，好意提醒後卻也得知不太好的消息，讓她大嘆「實在不想要有這個能力」。

「天公伯我可以不要這種超能力嗎？」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己3年前預言朋友的朋友出車禍，車子撞壞需要花40萬修理，不過所幸人平安沒事。

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沒想到半年後，朋友的友人真的出了車禍，而且包含受傷情況、維修費用真的和原PO所說的一模一樣，嚇得2人趕緊衝去拜拜。

原PO表示，她昨日又夢到朋友老公出狀況，雖然擔心一旦說出口後換自己出事，但基於好意還是和朋友說一聲。只見截圖中，原PO向友人表示「昨天夢到妳老公，最近注意一點妳老公的身體狀況，出門在外小心一點」、「昨天的夢妳沒事，但妳老公不太好，注意一點，我只能提醒這樣了」。

▲女網友夢到預知夢 。（圖／翻攝自爆廢公社）

怎料朋友看完，坦言先生的狀況的確不佳，因為膽固醇過高，3月份檢查出心臟有一些問題，讓原PO不禁祈求「老天爺，請保佑我朋友一家平安健康！」

面對網友提醒「最好不要洩漏天機」，原PO無奈表示自己知道，但還是不忍看朋友受傷，因此才會輕輕點到為止。

其他網友則驚奇表示「可以當仙姑了」、「我也是，都不知道該不該告訴他們（怕被當怪咖」、「可以看看我的嗎」、「通靈少女」、「我也會這樣，也只能點到為止，別去背它人債」。

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