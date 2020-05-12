3小時撿200片廢棄口罩！他見「遊民伯一舉動」超危險　悲哀嘆：好好丟很難嗎

▲ 網友在北車附近，光是3個小時就撿到200多片被亂丟的口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

用完的口罩務必好好丟進垃圾桶，以免吃下3600元以上罰鍰。一名網友失望發文，表示自己11日在北車附近一共撿到200多片廢棄口罩，期間還看到遊民阿伯準備拿來重複戴，相當危險，「好好丟垃圾桶很難嗎？」

一名網友11日在臉書「爆廢公社」中以反諷的語氣發文，表示「希望台灣防疫不要做得這麼好，口罩不要發這麼多。」原來他近日發現廢棄口罩隨處飄的問題仍然存在，光是11日一整天下來，他就撿到超過200片的口罩。

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原PO認為，世界上仍有很多人沒有口罩用，某些人口罩只用一次就丟還不打緊，可惡的是用完後不丟進垃圾桶。他在北車附近撿拾口罩時，還遇到一名遊民阿伯也在撿口罩，當下以為對方也是要拿去丟的，沒想到阿伯竟然打算拿來自己戴，「我決定把我身上備用的都給他，不要撿地板的來戴，很危險。」

原PO隨後心血來潮，決定把北車附近的口罩統一撿起來丟，結果一撿不得了，3小時就撿了200多片，讓他覺得難過又悲哀，「真的是覺得，如果當初政府不要發這麼多，每個人都很拮据的使用，那至少也不會這樣亂丟了吧」、「就算不重複使用，好好丟垃圾桶很難嗎」。

▲廢棄口罩應該要躺在垃圾桶裡的。（圖／陳信助授權引用）

貼文上線後，網友們有感表示「太容易取得的東西，人性就不懂得珍惜！想想之前還在吵數量不夠用、挑口罩顏色、口罩價格太貴，真是無言以對」、「不是口罩發的多，而是有些人習慣不好」、「我一個都用好幾天」、「其實不只口罩，其他垃圾也一樣」。

事實上，志工陳信助就因為這個問題成立「拍攝調查全國亂丟口罩有多驚人！」臉書社團，號召全國民眾擔任志工，回報被隨地亂丟的口罩。結果社團統計了25天，發現被亂丟的口罩數量就高達2586片，希望大家能多重視這個問題。

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