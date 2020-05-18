肯定陳時中調漲健保時機對了　楊志良列兩原因「比10年前難」

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中16日表示未來將調漲健保費，掀起全台各界正反意見熱議。對此，前衛生署長楊志良肯定陳的提案，不過，現在來討論這件事情時機是對的，卻有兩個原因可能會導致推行難度高於10年前，其中之一就是新冠肺炎疫情對整體經濟的衝擊。

▲楊志良肯定陳時中調漲健保費，並列出兩大原因提醒他過程會很辛苦。（圖／ETtoday資料照，下同）

陳時中17日在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，健保是結構性問題，台灣健保多年來非常成功，也飽受世界矚目，但整個制度有優點也有缺點，健保問題的改善必然要通過各界討論，台灣專家學者非常多，從歷任署長同仁，以及各位學者都非常有經驗，比當年實施健保改革時，經驗累積更多，「我相信去蕪存菁可以讓我們健保更完整。」

「錢不夠是確定的。」楊志良坦言，現階段台灣人口結構為倒三角形，生產人口越來越少，看病的以老人居多，不管怎麼調整，都是由工作的人承擔，就像勞保一樣，年輕世代繳的錢給年老世代用，若再調整，可能會引發世代衝突；根據《聯合新聞網》報導，楊還提出兩大原因，點明陳時中調漲健保可能會比10年前還要困難，首先保費將由年輕工作人口來承擔，其次是今年整體經濟受到疫情影響，想要在短時間內恢復並不容易。

▲健保虧損爭議多年來幾乎沒人敢碰。

楊志良認同陳時中喊出調漲健保費，現在拿出來討論時機點是對了，但還有很多地方需要考量，只是如果陳不做，之後大概也沒人敢做了。

此外，健保署副署長蔡淑鈴也證實，目前健保安全準備金還有1000億，明年剩1.5個月，預計後年用罄，調漲保費或減少部分負擔支出，都有望解決健保財務困境，近期將會與部長討論可能方案，並列入健保會中討論。