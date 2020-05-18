連續4年未獲邀！WHA視訊會議今召開　陳時中堅定：Taiwan is Helping

▲第73屆世界衛生大會（WHA）將在今（18）日起連續兩日召開視訊會議。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

第73屆世界衛生大會（WHA）將在今（18）日起連續兩日召開視訊會議，台灣已連續4年未收到邀請函，但由於新冠肺炎防疫的優異表現，已有多國聲援台灣，WHO也多次主動提起台灣。衛福部國際合作組技監劉麗玲表示，這2天雖然無法參加視訊會議，也沒有舉辦雙邊會談，但國際合作一直在進行，從疫情開始前，已與10幾個國家溝通討論防疫作為。

世界衛生大會將在台灣時間晚上6時舉辦線上會議，往年衛福部長陳時中都會在前一天飛到日內瓦，透過系列活動與雙邊會談為台灣發生，告訴世界「Taiwan Can Help」。

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不過，隨著新冠肺炎爆發以來，台灣確診數已連續10日控制在440例，更連續35天無本土案例，防疫成果全球有目共睹，除了連署力挺台灣加入WHO外，也紛紛與台討論防疫事宜，陳時中日前也宣布今年的主旨為「Taiwan is Helping」，告訴世界台灣已用自身能力幫助世界。

劉麗玲表示，今年WHA台灣雖然不能參與，但國合組會密切注意是否有友邦在大會上幫忙發聲。而今年沒有規劃雙邊論壇，是因為「很早就在做了」，先前也舉辦過台美、台以衛生部長雙邊會議，還有10餘國陸續洽談防疫事宜，但不便公布。未來若他國有需要，也可以持續開啟雙邊會談，持續做到「Taiwan is Helping」。

▼衛福部長陳時中日前參與新冠肺炎國際視訊會議。（圖／記者李毓康攝）