教學「用愛畫圈」挺醫護！陳時中NG片段曝光　尷尬臉萌爆

▲陳時中「用愛畫個圈」示範影片。（圖／文總提供）



記者柯振中／綜合報導

520總統就職大典倒數，中華文化總會預計當天舉辦演唱會，在網路上募集「用愛畫個圈」的影片，替防疫醫護人員打氣。指揮中心指揮官陳時中出面示範如何畫圈，卻意外做了不少NG動作，靦腆的表情讓人不禁發笑。

中華文化總會20日晚間8點將要舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會，號召全民一同拍攝「用愛畫個圈」影片，後續會把影片剪輯合成，演唱會當天播放，致敬防疫人員。

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陳時中為了響應活動，號召全民一起參加，抽空錄製了「用愛畫個圈」示範影片。不過，根據《東森新聞》報導，文化總會副秘書長李厚慶在旁邊教學時，指揮中心發言人莊人祥也在一旁提醒，左手要向外畫圈，畫出來的才會順時鐘。

▼陳時中「用愛畫個圈」示範影片。（圖／文總提供）



陳時中開始錄製影片，動作稍微不順，表情也相當靦腆，似乎是為了「沒畫好圈」感到不好意思。事後，陳時中解釋，原先以為畫到一半就要停，手要接著比出心型，了解後才知道，要整圈畫完，才可以把手放到中間比心型。

文總即日起開始收件，只要將拍好的影片寄至文總指定信箱，並上傳社群媒體，在內文標註＃KeepZeroBeHero #用愛畫個圈，再點名tag一位朋友接力歸零，即完成響應的三步驟。文化總會李厚慶副秘書長表示，「2020520我們用音樂相互串連，北東南中畫出一個圓，畫出我們對前線防疫人員的感謝」，同時也表示對未來的期待。

募集辦法：

動作：左手向左逆時鐘（影片呈現順時鐘）畫一圈後，雙手回到胸前圍成圓。

拍攝格式：手機橫式拍攝

接力：上傳社群媒體（FB、 IG或任何社群媒體），並點名tag一位朋友接力歸零。

Hashtag：＃KeepZeroBeHero #用愛畫個圈

募集時間：即日起～5/20 00:00

並請將影片寄到：uncle@dingdonglee.com

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