教學「用愛畫圈」挺醫護！陳時中NG片段曝光　尷尬臉萌爆

▲陳時中「用愛畫個圈」示範影片。(圖/文總提供)



記者柯振中/綜合報導

520總統就職大典倒數,中華文化總會預計當天舉辦演唱會,在網路上募集「用愛畫個圈」的影片,替防疫醫護人員打氣。指揮中心指揮官陳時中出面示範如何畫圈,卻意外做了不少NG動作,靦腆的表情讓人不禁發笑。

中華文化總會20日晚間8點將要舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會,號召全民一同拍攝「用愛畫個圈」影片,後續會把影片剪輯合成,演唱會當天播放,致敬防疫人員。

陳時中為了響應活動,號召全民一起參加,抽空錄製了「用愛畫個圈」示範影片。不過,根據《東森新聞》報導,文化總會副秘書長李厚慶在旁邊教學時,指揮中心發言人莊人祥也在一旁提醒,左手要向外畫圈,畫出來的才會順時鐘。

▼陳時中「用愛畫個圈」示範影片。(圖/文總提供)



陳時中開始錄製影片,動作稍微不順,表情也相當靦腆,似乎是為了「沒畫好圈」感到不好意思。事後,陳時中解釋,原先以為畫到一半就要停,手要接著比出心型,了解後才知道,要整圈畫完,才可以把手放到中間比心型。

文總即日起開始收件,只要將拍好的影片寄至文總指定信箱,並上傳社群媒體,在內文標註#KeepZeroBeHero #用愛畫個圈,再點名tag一位朋友接力歸零,即完成響應的三步驟。文化總會李厚慶副秘書長表示,「2020520我們用音樂相互串連,北東南中畫出一個圓,畫出我們對前線防疫人員的感謝」,同時也表示對未來的期待。

募集辦法:

動作:左手向左逆時鐘(影片呈現順時鐘)畫一圈後,雙手回到胸前圍成圓。

拍攝格式:手機橫式拍攝

接力:上傳社群媒體(FB、 IG或任何社群媒體),並點名tag一位朋友接力歸零。

Hashtag:#KeepZeroBeHero #用愛畫個圈

募集時間:即日起~5/20 00:00

並請將影片寄到:uncle@dingdonglee.com

