韓要求別投罷免票「恐害人觸法」！名律師臉書警告：高雄公務員小心了

▲黃帝穎說明，韓國瑜要求不投罷免票，恐害高雄公務員觸法。（圖／翻攝黃帝穎粉專）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜先前PO文稱，希望支持他的人當天不要到高雄，有投票權的人也別出門投票，只要監票就行。對此，有律師貼出法條大嗆，韓國瑜這次要求不要投罷免票，有法律相關問題，「如果韓市府公務員配合市長蓋牌操作，就有違法之責。」

律師黃帝穎在臉書上指出，針對這次的罷免案，韓國瑜再度使出蓋牌的招數，「高雄公務員小心了」，若公務員配合韓國瑜的政治操作，可能違反《行政中立法》第10條的明文規定。

▼韓國瑜先前在臉書貼影片呼籲，支持他的高雄人不要投票，監票就好。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



黃帝穎指出，2020總統大選時，韓國瑜也用了民調蓋牌的招數，讓韓粉充滿信心，結果出爐符合各家民調時，讓誤信招數的韓粉崩潰大哭。不過，他提到，2020大選時，韓國瑜選擇蓋牌，沒有法律問題，「只有欺騙韓粉的道德問題」，這次則不同，要求不投罷免票，就會碰上法律問題。

黃帝穎列出公務人員行政中立法的第10條規定，公務人員對於公職人員罷免，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權，「如果韓市府公務員配合市長蓋牌操作，就有違法之責」，希望韓國瑜不要陷高雄公務員於不義。

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