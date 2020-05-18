全球確診破470萬！義大利單日增675確診、145死亡　創近2月新低

▲義大利疫情似乎已經逐漸趨緩。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

歐洲新冠肺炎疫情重災區之一的義大利，17日通報境內新增675例確診、145例死亡，創下近2個月來的新低紀錄。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計資料顯示，目前全球確診病例數為470萬2603例、死亡31萬4476例，感染人數最多的國家仍是美國，累計確診148萬4804例。

根據《路透社》報導，義大利民防保護局（Civil Protection Agency）公布17日通報數據，單日一共新增675例確診、145例死亡，雖然自2月21日疫情爆發以來，境內死亡人數達到3萬1908人，僅次於美國和英國，但17日通報的病例數是近2個月以來的新低，可見疫情已有逐漸趨緩的現象。

▲義大利累計確診病例數仍是全球第六高。

不過，民防保護局也坦言，義大利人口約6000萬人，截至17日為止，已有193萬3000人接受新冠肺炎病毒檢測，政府和民眾還是不能掉以輕心。目前義大利的累計確診病例數為全球第六高，總計共22萬5435例確診、3萬1908例死亡。

根據約翰霍普金斯大學在台灣時間18日清晨5時許的最新更新資料顯示，全球累計確診達470萬2603例、死亡31萬4476例，其中美國確診148萬4804例、死亡8萬9399例，其次為俄羅斯確診28萬1752例、死亡2631例，接著是英國確診24萬4994例、死亡3萬4716例。