陳時中喊調漲健保費　楊志良：他不做就沒人做得成

▲前衛生署長楊志良 。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

衛福部長陳時中16日接受媒體專訪時表示，未來將調整健保費率，以及在公平機制前提下調高部分負擔。陳時中17日在記者會也坦言，健保確實財務吃緊。對此，前衛生署長楊志良表示，陳時中不做，也沒人敢做了。

楊志良17日表示，「錢不夠是確定的」，現在人口結構是倒三角形，生產人口越來越少，看病的以老人居多，不管怎麼調整，都是由工作的人承擔，就像勞保一樣，年輕世代繳的錢給年老世代用，若再調整，可能引發世代衝突。

不過，對於陳時中現在提出調漲健保費，楊志良仍表示肯定。楊志良提到，面臨人口老化，以節省的方式對於健保收入很有限，加上疫情影響，經濟狀況不是一年就可以恢復，此時調整保費，會有很大的挑戰，但陳時中敢提出來，肯定是對的，陳時中不做，也沒有敢做了。

陳時中17日在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，健保是結構性問題，台灣健保多年來非常成功，也飽受世界矚目，但整個制度有優點也有缺點，健保問題的改善必然要通過各界討論，台灣專家學者非常多，從歷任署長同仁，以及各位學者都非常有經驗，比當年實施健保改革時，經驗累積更多，「我相信去蕪存菁可以讓我們健保更完整。」

健保署也證實後年安全準備金全用完。健保署副署長蔡淑鈴17日受訪表示，目前健保安全準備金還有1000億，明年剩1.5個月，預計後年用罄，調漲保費或減少部分負擔支出，都有望解決健保財務困境，近期將會與部長討論可能方案，並列入健保會中討論。