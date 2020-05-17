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當年倒戈挺韓國瑜　民進黨大老今站街頭發罷韓黃絲帶

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▲▼羅兆洪（右）1年半前挺韓國瑜選市長，現在站出來挺罷韓。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

▲羅兆洪（右）1年半前挺韓國瑜選市長，現在站出來挺罷韓。（圖／翻攝邱議瑩臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票，民進黨立委邱議瑩今（17）日在旗山老街發放黃絲帶，值得注意的是，站她旁邊一起發黃絲帶的正是民進黨大老羅兆洪。

民進黨黑派美濃客家籍大老羅兆洪，因和韓國瑜的哥哥是陸軍專修班的同班同學，轉而支持韓國瑜。羅兆洪在2018年選舉前，與民進黨創黨元老、高雄縣前議員陳振福一同召開記者會，公開表態支持韓國瑜選高雄市長，還表示不會見代表民進黨競選高雄市長的陳其邁。

當時，羅兆洪提到，同屬黑派的前高雄縣長余政憲曾說要帶陳其邁來拜訪，但他回不會見陳其邁，因為起初陳其邁民調遙遙領先韓國瑜，從3月中到10月中都沒安排要來拜訪，後來民調被對手韓國瑜緊追在後，才想回來拜託，「這就是民進黨在高雄久了，太驕傲輕敵」，反觀，韓國瑜一到高雄就親自拜訪，積極態度讓他印象深刻。

▲▼羅兆洪（右）1年半前挺韓國瑜選市長，現在站出來挺罷韓。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

羅兆洪還說，發現韓國瑜對農業、農民的了解與態度，以及親和力，有民進黨早期女性政治人物余陳月瑛的影子，且韓國瑜表現犀利又不攻擊對手，反觀，民進黨只會用抹黑、抹紅的方式打選戰，令人失望。

1年半前，羅兆洪當時公開支持韓國瑜選市長，為選舉與政壇投下一顆震撼彈，如今與邱議瑩一同站上高雄旗山老街的街頭，將手上一條條黃絲帶發給民眾，更高舉「六」的手勢，呼籲大家6月6日出來投票。

羅兆洪接受《中央社》訪問時表示，無法認同韓國瑜規避議會監督，不尊重民主制度，因此，陪邱議瑩發放罷免黃絲帶。對於昔日倒戈挺韓國瑜，如今發放罷韓黃絲帶，羅兆洪表示，行動已經證明，不願再多說。

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