　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相強生：盼7月生活大致恢復正常　6月校園解禁地方政府不同調

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 英國首相強生（Boris Johnson）與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）。（圖／路透）

▲強生曾感染新冠肺炎，病情嚴重惡化，醫生一度準備宣布死訊。（圖／路透，下同）

文／中央社記者戴雅真倫敦17日專電

英格蘭地區13日起開放無法在家工作的業種復工，並讓民眾無限制外出運動。英相強生告訴同黨議員，他希望民眾生活能在7月「大致恢復正常」，但他的解禁之路似乎困難重重。

強生（Boris Johnson）13日開始「有條件」解禁，開放無法在家上班的民眾，例如建築業或製造業等恢復上班，但上下班仍應保持社交距離，盡量不搭乘大眾運輸工具。此外，民眾可以不受限制外出運動，包括坐在當地公園享受陽光，也可以在外和其他人見面，但必須保持2公尺距離，且僅限一次見一人。

不過，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭地方政府都不買帳，要求民眾繼續遵行「待在家中」政策。

經過幾天的部分解禁，英國昨天的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數為468人，總數已經來到3萬4466人。最新民調顯示，政府的危機處理支持率在一週內就下降了9個百分點。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，強生透過視訊對他的同黨議員表示，希望生活可以在7月「儘量恢復正常」，他並讚揚英國民眾在禁足令期間的表現，稱這場流行病「帶出人性最好的一面」。

他對同僚表示，他的解禁步驟會「如同老奶奶的步伐」一般緩慢，而且前提是民眾必須遵守現行禁令。

▲▼英國,違反社交距離。（圖／路透）

▲英國自13日開始「有條件」解禁。

不過，強生的解禁之路困難重重，不僅蘇格蘭、威爾斯和北愛不願跟從，甚至連英格蘭地區的地方市長都抱怨強生公布方案前根本沒有事先告知。

大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）16日投書「衛報」（The Guardian）表示，他和其他8名英格蘭地區市長2週前和強生進行視訊會議。他本人趁機在會議中對強生表示，解禁必須以安全為前提，而且全國上下一心相當重要。

柏南說，當他10日晚間聽到強生的全國演說時，發現政府似乎根本是朝他建議的反方向走。

他指稱，強生在宣布前沒有通知，而是在上班日前夕出現在電視上「鼓勵」民眾回到工作崗位。即使明知道這麼做會讓路上多出更多車輛、更多人去搭乘大眾運輸工具，政府卻不認為有必要告知地方政府去因應。

柏南接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他認為現階段政府根本沒有聽進「地方政府的聲音」。他要求政府公布英格蘭各地區的R值。

R值是所謂基本傳染數，指的是一個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給多少人的平均數。如果大於1，代表傳染病將迅速爆發，目前英國的R值介於0.5至0.9之間，但沒有詳細區分各地區資訊。

除了地方政府對解禁政策不滿外，強生打算在6月恢復上課的計畫也遭到教師工會反對。

儘管政府一再強調受教權的重要性，但英國最大的教師工會、英國教師聯合會（NEU）表示，他們15日和政府的科學顧問開會，尚未商討出能夠安全復工的方法。

NEU堅稱，政府應該先做到定期篩檢、提供脆弱教職員充足的個人防護裝置、制定完善的保持社交距離政策，再來談恢復上課。

不少地方政府都已經宣布不會跟從中央政府的決定，不會在6月恢復上課。利物浦地方政府表示，利物浦的學校最快到6月中才會開放。蘇格蘭政府也表示，蘇格蘭地區學校最快8月才會開放。（編輯：周永捷）

ET快訊
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠病毒「認證前」3個月已傳開？　歐洲運動員曝武漢參賽全隊病倒

WHA今開幕！台灣能否參加？ 　譚德塞回應了

妻受夠虐待提離婚！竟遭丈夫拿菜刀「怒砍斷鼻子」...阿富汗封鎖後家暴增

反對台灣入WHA會議「釀中美新冷戰爆發」　WHO淪戰場…譚德塞慘遭夾攻！

防疫挨批！川普巨砲反擊「歐巴馬非常無能」　白宮經濟顧問也幫腔

恢復WHO資金有變數！　美媒曝：川普不想給任何一毛錢

美加等8國「挺台出席WHA」信件曝光！　致函譚德塞：台灣專業可救人命

WHA登場！台灣「連續4年」未受邀　各國將聯手發聲反制

並非源自野味！美國研究病毒「去年底已適應人體」：是人類帶進市場

全球確診破470萬！義大利單日增675確診、145死亡　創近2月新低

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

妻受夠虐待提離婚！竟遭丈夫拿菜刀「怒砍斷鼻子」...阿富汗封鎖後家暴增

反對台灣入WHA會議「釀中美新冷戰爆發」　WHO淪戰場…譚德塞慘遭夾攻！

防疫挨批！川普巨砲反擊「歐巴馬非常無能」　白宮經濟顧問也幫腔

恢復WHO資金有變數！　美媒曝：川普不想給任何一毛錢

美加等8國「挺台出席WHA」信件曝光！　致函譚德塞：台灣專業可救人命

WHA登場！台灣「連續4年」未受邀　各國將聯手發聲反制

並非源自野味！美國研究病毒「去年底已適應人體」：是人類帶進市場

全球確診破470萬！義大利單日增675確診、145死亡　創近2月新低

英相強生：盼7月生活大致恢復正常　6月校園解禁地方政府不同調

新冠病毒「認證前」3個月已傳開？　歐洲運動員曝武漢參賽全隊病倒

台師大校長率團隊槓表演所教授　駁人事搞黑箱怒提法律告訴

印尼外配36刀殺前夫、女兒　稱「不會後悔」判刑28年定讞

很扯！高雄大賣場餐廳變電器短路冒煙　竟廣播「消防測試」

芒果上市天天摸萬顆　枋山果農陳明賢滿腹芒果經

保障民眾權益！內政部：土地徵收較10年前大減98%　逾9成協議取得

兩岸「防疫外交」大比拚　楊建平：台灣想穩住巴拉圭是一大挑戰

Nissan Kicks油電版泰國首發　台灣可望跟進導入

夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！

「嘉義1122是什麼？」在地人才懂的神秘數字　蔡阿嘎怕爆：有多遠閃多遠！

萬人泳渡日月潭9/27照常舉行！暫停外國選手報名+分日、分時、分批下水

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

印度神童預言：12月會有更大災難

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

WHA今開幕！台灣能否參加？ 　譚德塞回應了

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

病毒早3個月傳開？歐洲運動員曝實況

台連4年未受邀WHA　各國將聯手反制

軍方開炮致500人慘死！文在寅欲揪「518」元兇

美國研究新冠病毒「去年底已適應人體」

洛杉磯傳多起爆炸聲　數棟建物起火

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

川普證實「重啟」金援WHO：恢復過去10%

百人小鎮示威　籲「亞伯里案」檢察官撤職

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

日本4月自殺率降20%　預防自殺會長：疫久反升

更多熱門

相關新聞

病毒早3個月傳開？歐洲運動員曝實況

病毒早3個月傳開？歐洲運動員曝實況

中國去年12月底傳出疑似有民眾感染新冠肺炎，直到今年1月20日才列入法定傳染病。不過，近日有數名歐洲運動員向媒體透露，2019年10月間前往武漢參加世界軍運會時，曾出現類似症狀，原本以為是流感，但吃藥都沒有用，甚至有運動員形容武漢當時街道幾乎都是空的，「像是一座鬼城。」

日本4月自殺率降20%　預防自殺會長：疫久反升

日本4月自殺率降20%　預防自殺會長：疫久反升

專家籲新冠確診者康復後「禁慾30天」

專家籲新冠確診者康復後「禁慾30天」

獨／月多10萬人次！墾丁海上雙平台過關

獨／月多10萬人次！墾丁海上雙平台過關

吉林豐滿「封區」　居民禁外出、店家全停業

吉林豐滿「封區」　居民禁外出、店家全停業

關鍵字：

英國新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面