英相強生：盼7月生活大致恢復正常　6月校園解禁地方政府不同調

▲強生曾感染新冠肺炎，病情嚴重惡化，醫生一度準備宣布死訊。（圖／路透，下同）

文／中央社記者戴雅真倫敦17日專電

英格蘭地區13日起開放無法在家工作的業種復工，並讓民眾無限制外出運動。英相強生告訴同黨議員，他希望民眾生活能在7月「大致恢復正常」，但他的解禁之路似乎困難重重。

強生（Boris Johnson）13日開始「有條件」解禁，開放無法在家上班的民眾，例如建築業或製造業等恢復上班，但上下班仍應保持社交距離，盡量不搭乘大眾運輸工具。此外，民眾可以不受限制外出運動，包括坐在當地公園享受陽光，也可以在外和其他人見面，但必須保持2公尺距離，且僅限一次見一人。

不過，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭地方政府都不買帳，要求民眾繼續遵行「待在家中」政策。

經過幾天的部分解禁，英國昨天的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數為468人，總數已經來到3萬4466人。最新民調顯示，政府的危機處理支持率在一週內就下降了9個百分點。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，強生透過視訊對他的同黨議員表示，希望生活可以在7月「儘量恢復正常」，他並讚揚英國民眾在禁足令期間的表現，稱這場流行病「帶出人性最好的一面」。

他對同僚表示，他的解禁步驟會「如同老奶奶的步伐」一般緩慢，而且前提是民眾必須遵守現行禁令。

▲英國自13日開始「有條件」解禁。

不過，強生的解禁之路困難重重，不僅蘇格蘭、威爾斯和北愛不願跟從，甚至連英格蘭地區的地方市長都抱怨強生公布方案前根本沒有事先告知。

大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）16日投書「衛報」（The Guardian）表示，他和其他8名英格蘭地區市長2週前和強生進行視訊會議。他本人趁機在會議中對強生表示，解禁必須以安全為前提，而且全國上下一心相當重要。

柏南說，當他10日晚間聽到強生的全國演說時，發現政府似乎根本是朝他建議的反方向走。

他指稱，強生在宣布前沒有通知，而是在上班日前夕出現在電視上「鼓勵」民眾回到工作崗位。即使明知道這麼做會讓路上多出更多車輛、更多人去搭乘大眾運輸工具，政府卻不認為有必要告知地方政府去因應。

柏南接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他認為現階段政府根本沒有聽進「地方政府的聲音」。他要求政府公布英格蘭各地區的R值。

R值是所謂基本傳染數，指的是一個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給多少人的平均數。如果大於1，代表傳染病將迅速爆發，目前英國的R值介於0.5至0.9之間，但沒有詳細區分各地區資訊。

除了地方政府對解禁政策不滿外，強生打算在6月恢復上課的計畫也遭到教師工會反對。

儘管政府一再強調受教權的重要性，但英國最大的教師工會、英國教師聯合會（NEU）表示，他們15日和政府的科學顧問開會，尚未商討出能夠安全復工的方法。

NEU堅稱，政府應該先做到定期篩檢、提供脆弱教職員充足的個人防護裝置、制定完善的保持社交距離政策，再來談恢復上課。

不少地方政府都已經宣布不會跟從中央政府的決定，不會在6月恢復上課。利物浦地方政府表示，利物浦的學校最快到6月中才會開放。蘇格蘭政府也表示，蘇格蘭地區學校最快8月才會開放。（編輯：周永捷）