餐廳1人感染全場中鏢　日媒「黑光燈實驗」病毒擴散只要30分鐘

▲《NHK》舉辦模擬民眾在郵輪用餐的實驗，證明經常清潔手部的重要性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳孟臻／綜合報導

日本放送協會《NHK》近日舉辦一場實驗，模擬民眾在郵輪用餐的狀況，實驗證明，餐廳中只要有一人身上有病毒，就很容易透過接觸引發群聚感染，藉此提醒民眾勤洗手的重要性。

此項實驗有10位參與者，由其中一人擔任「感染者」的角色，模擬感染者咳嗽或打噴嚏的時候，會用雙手遮住飛沫，主辦方在他雙手塗上代表病毒的螢光塗料。接著大家可以自由走動，如同正常在自助餐廳或是郵輪上吃飯。

此塗料只有在黑光燈（Black Light）照射下才看得到，經過約30分鐘，主辦方關閉電燈，用黑光燈觀察病毒的擴散範圍，結果顯示，不只一開始的感染者，其他9位民眾手上都有螢光劑，其中3人甚至臉上也沾染到，環境周遭包含盤子、夾子、蓋子、門把都測出反應。

《NHK》另外設置第二場實驗，請30位測試者到同樣的空間，但在用餐期間會常常清潔自己的手，同時也頻頻替換經常觸碰的器具，30分鐘後結果顯示，只有一人手上沾染到螢光塗料。

聖瑪麗安娜大學醫學院的國島博之教授說，未特定的多數人可以輕易觸摸的地方都很危險。要有效防堵病毒傳播，除了要注意手部清潔，餐廳也要將碗盤分開，並經常更換夾子。

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