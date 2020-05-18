疫情趨緩！南投竹山公所：25日起恢復補助社團活動

▲▼新冠肺炎疫情趨緩，南投竹山鎮公所宣布，部分場所開放 ，25日起恢復補助社團活動。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情趨緩，本土多日零確診，南投縣竹山鎮公所25日起，開始恢復本鎮所屬活動中心（含集會所）使用，以及受理相關社團活動案申請，讓民眾可以慢慢恢復正常生活。

竹山鎮公所也配合政策，從15日開始與縣府同步，針對社區關懷據點、c級巷弄長照站及長青健康活力補給站等，先恢復活動，有鑑於疫情穩定控制，針對轄內活動中心的使用，公所也再放寬，現在開始開放25日之後的活動補助案申請。25日之後，社區就可以使用活動中心，進行研習、課程安排。

竹山鎮長陳東睦表示，最近大家真的悶壞了，為了讓大家能活絡筋骨，公所公共空間慢慢開放，希望能為大家解解悶，不過雖然疫情趨緩，惟中央流行疫情指揮中心尚未完全解除防疫，所以活動進行時，一些必要的規定還是必須遵守。

例如，參加者資訊、空間通風情況、社交距離、基本的測溫消毒等等，這些一樣都不能少，為了能讓大家都落實，本所社會課同仁也會定期關心各活動中心情況，希望在放寬的同時，防疫仍然不能丟掉，一起努力將活動以及防疫做好。

・乾肌救星

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