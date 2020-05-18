快訊／「中國疫情公開、透明」！習近平宣布：2年內金援各國20億美元

記者邱茀濱／綜合報導

世界衛生大會（WHA）今天登場！中國國家主席習近平應譚德塞邀請，透過視訊會議在開幕式上表示，中方始終本著公開、透明負責任的態度，及時向世衛通報疫情，並毫無保留和各方分享防控救治經驗；目前疫情仍在蔓延，呼籲世衛組織發揮好領導作用，加強國際合作。

他表示，中國兩年內將提供20億美元的國際援助，用於支持受疫情影響的國家，特別是開發中國家抗疫鬥爭及經濟社會恢復發展；並將同聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈。此外，他還稱讚譚德塞對世界衛生組織「有重大貢獻」。

習近平致詞全文如下：

▲習近平開幕式上致詞。（圖／ETtoday資料照）



「在人類抗擊疫情的關鍵時刻，舉行這次世衛大會具有十分重要的意義。」習近平表示，人類正在經歷第二次世界大戰結束以來，最嚴重的全球公共衛生突發事件，新冠肺炎目前已影響210多個國家、地區，影響了70多億人口，奪走了30多萬的人命。他先向不幸罹難者表示哀悼，再向罹難者家屬表示慰問。

人類文明史也是一部同疾病和災難的鬥爭史。病毒沒有國界，疫病不分種族，面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，國際社會沒有退縮，各國人民勇敢前行，守望相助、風雨同舟，展現了人間大愛，匯聚起同疫情鬥爭的磅礴之力。

經過艱苦卓絕努力，付出巨大代價，中國有力扭轉了疫情局勢，維護了人民生命安全和身體健康。中方始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世界衛生組織及相關國家通報疫情信息，第一時間發佈病毒基因序列等，毫無保留和各方分享防控和救治經驗，盡其所能為有需要的國家提供大量支持及幫助。

現在疫情還在蔓延，防控仍需努力，我願提出以下建議。第一，全力搞好疫情防控，這是當務之急。我們要堅持以民為本、生命至上，科學調配醫療力量和重要物資，在防護、隔離、檢測、救治、追蹤等重要領域，採取有利舉措，盡快遏制疫情在全球蔓延態勢，盡力阻止疫情跨境傳播，要加強信息分享，交流有益經驗和作法，開展檢測方法、臨床救治、疫苗藥物研發國際合作，並繼續支持各國科學家們開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究。

第二，發揮世衛組織領導作用，在譚德塞總幹事帶領下，世衛組織為領導和推進國際抗疫合作，作出了「重大貢獻」，國際社會對此高度讚賞。當前，國際抗疫正處於關鍵階段，支持世衛組織就是支持國際抗疫合作、支持挽救生命。中國呼籲國際社會，加大對世衛組織政治支持和資金投入，調動全球資源，打贏疫情阻擊戰。

第三，加大對非洲國家的支持，開發中國家的公共衛生體系薄弱，幫助他們做好防線，是國際抗疫鬥爭重中之重，我們應該向非洲國家提供更多物資、技術及人力支持。中國已向50多個非洲國家和非盟提供了大量醫療援助物資，專門派出了5個醫療專家組。

在過去70年，中國派往非洲的醫療隊，為2億多人次非洲人民提供了醫療服務。目前，常駐非洲的46支中國醫療隊，正在投入當地的抗疫行動。

第四，加強全球公共衛生制度，人類終將戰勝疫情。按重大公共衛生突發事件對人類來說，不會是最後一次。要針對這次疫情暴露出來的短版和不足，完善公共衛生安全體系，提高突發公共衛生事件應急響應速度，建立全球和地區防疫物資儲備中心。中國支持在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作，總結經驗、彌補不足。這項工作需要科學專業的態度，需要世衛組織主導，堅持客觀、公正原則。

第五，恢復經濟社會發展，有條件的國家，要在作好常態化疫情防控的前提下，遵照世衛組織專業建議，有序開展復工、復產、復學，要加強國際宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，盡力恢復世界經濟。

第六，加強國際合作，人類是命運共同體，團結合作是戰勝疫情最有力的武器。這是國際社會抗擊愛滋病、伊波拉、禽流感、H1N1、流感等重大疫情取得的重要經驗，是各國人民合作抗疫的人間正道。

中國始終秉持構建人類命運共同體理念，既對本國人民生命安全和身體健康負責，也對全球公共衛生事業盡責。為推進全球抗疫合作，我宣布中國將在2年內，提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響國家，特別是開發中國家抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展。

中國將同聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道。中國將建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部，助力非洲提升疾病防控能力。

中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。中國將同二十國集團成員一道落實「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，並願同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的國家的支持力度，幫助其克服當前困難。

我呼籲，讓我們攜起手來，共同佑護各國人民生命和健康，共同佑護人類共同的地球家園，共同構建人類衛生健康共同體！謝謝大家！