外送爭議高達5百件！「熊貓」遭點名處理方式消極…消保官曝後果

▲因疫情期間選擇利用外送平台訂購APP民眾增加，但消費爭議也越來越多。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情在台逐漸趨緩，但不少民眾依然選擇減少外出用餐次數，使用線上美食外送平台訂購食物，疫情期間訂單量大幅提升，但消費爭議也越來越多。對此，行政院消費者保護處表示，搜集「消費申訴及調解案件管理系統」資料後發現，富胖達股份有限公司(FoodPanda)本(109)年1月至4月暴增高達564件、香港商比錫茲台灣分公司(Uber Eats)80件。

消保官黃國源表示，一般遇到民眾電話反應時，會先請民眾和業者協商，若得不到正面回應，一定要儘速向消保處做反應，消保處將依照消費類型和相關條例，提交給地方政府做雙方面談。他也表示，地方政府要求雙方協商時，若賣方不出面，目前沒有法律可以規範，但經過勸告後若依然沒有改善，會呼籲地方政府做出公告，讓民眾選擇平台時可以參考。

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消保處也發現，FoodPanda未出席各地方政府協商及調解會議之比例偏高。對此，FoodPanda則表示，因農曆過年期間發生送餐員罷工及訂餐數量增加等原因，致未出席各地方政府協商及調解會議。

▲FoodPanda遭指名未出席協商及調解會議之比例偏高。（圖／記者林敬旻攝）

兩家業者消費爭議類型分別為：

1.Uber Eats：

因優享方案(系統需消費者取消，未取消系統自動續訂)38件、取消訂單(外送爭議)14件、訂單問題(數量或品項不符等)9件、客服人員服務態度不佳8件、其他事由：11件。

2.FoodPanda：

因取消訂單(送餐員到現場與消費者無法聯繫而單方面逕自取消訂單且不退費)」368件、訂單問題(數量或品項不符等)108件、客服人員服務態度不佳41件、食材問題11件、價格爭議8件、其他事由28件。

最後，行政院消保處提醒消費者，如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務諮詢專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，以保障自身權益。