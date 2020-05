房東良心爆棚「不收12房客租金」　還每人加發25kg白米

▲印度疫情嚴重封城,房客經濟困難,有房東決定不收房租。(示意圖/路透)



記者吳孟臻/綜合報導

印度奧里薩邦(Odisha)首席部長帕特奈克(Naveen Patnaik)4月間曾表示,在疫情困難時期,希望房東能發揮同情心,減免窮人的房租,或是同意讓房客延遲繳納房租。一名叫做阿查理亞(Murli Mohan Acharya)的房東不只做到減免12位房客5月的房租,還送每位房客白米,發揮人飢己飢的精神。

綜合印媒報導,阿查理亞的房客多從事小生意,或是在街上擺攤賣小零食維生。阿查理亞說,「因為從3月底開始封城,我的房客全都無法繼續做生意,面臨很大的經濟困難,政府也沒給什麼幫助,所以我決定不收5月的房租,再送每戶25公斤的米,希望幫他們度過這段艱難的時期。」

In the view of corona pandemic,Great humanity shown by Murli Mohan Acharya a house owner in Ganjam Dist who waived off one month’s rent for his 12 tenants and supported the tenants by providing 25 kg rice to each of them.His efforts set an example for others.@CMO_Odisha pic.twitter.com/RTUpZwmRoT