總統府被駭客入侵　陳柏惟︰修法讓情報機關啟動情蒐





▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

520總統就職前夕，總統府被駭客入侵，總統府記者收到匿名信件，內容攸關去年民進黨總統初選「蔡賴之爭」的評估與因應，也包括近期內閣、促轉會與NCC人事討論等。對此，台灣基進立委陳柏惟17日在臉書提到，可提案修法讓情報機關啟動情蒐。

陳柏惟表示，大家都知道資安即國安，也知道台灣資訊科技能力有國際競爭力，但民眾不知道為何總統府居然有遭駭的可能，也不知道中國對台攻擊次數有多麼綿密與頻繁，因此，在所謂「薪資較高，高手在民間進不來」、「科技成長速度，法案面跟不上」、「傳統公務體系考試與訓練方式」、「寧當俠客，不做衙門」這幾個面向有進步的空間。

陳柏惟指出，會持續關心這個議題，最近提出的情報工作法修正，也是講資安基礎建設完善的一部分，主要修正理由有3點，一、我國現行法規，在法律層級上未有規定國家關鍵（資訊）基礎設施之定義及管制措施；二、給情報機關當遭受攻擊、破壞等威脅或風險足以影響國家安全、利益時，可進行蒐集、研析、處理及運用的權力。

陳柏惟再指，三、目前的國家關鍵基礎設施是指「公有或私有、實體或虛擬之資產、生產系統以及網路，因人為破壞或自然災害受損，進而影響政府及社會功能運作，造成人民傷亡或財產損失，引起經濟衰退，以及造成環境改變或其他足使國家安全或利益遭受損害之虞者。」

陳柏惟認為，國家關鍵基處設施涵蓋的範圍非常廣，能源、水資源、通訊傳播等等，若遭攻擊或威脅，目前情報機關是不能夠發動情蒐的，因此提案修法讓情報機關啟動情蒐，也希望建立跨部會的機制來討論國家關鍵（資訊）基礎設施界定範圍，讓關鍵基礎設施比較能符合現況。

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