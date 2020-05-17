總統府遭駭客入侵　吳思瑤：實質討論內容相當不智

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

針對總統府遭駭客入侵，吳思瑤17日表示，流出的內容所談論、被轉述，甚至可能被造假，她認為不應就一個犯罪行為所取得的內容去做實質討論，否則就達成犯罪者的意圖，造成社會不安，「我不認為此時此刻需要討論資安漏洞造成的資料外流，甚至可能是變造的內容來進行討論，這是不智的行為。」

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，部分媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，內容記載看似總統府幕僚協助總統蔡英文與行政院長蘇貞昌會面談參資料，也包括民進黨總統初選時，與當時挑戰者、準副總統賴清德的相關評估。

吳思瑤17日受訪時表示，此時此刻應支持國家必須要有資安國家隊，討論這些內容相當不智，也完全不需要，「流散出的言論，或許就是要造成民進黨內政治紛擾，或是外界對於新政府組閣過程的不信任，我們何必愚蠢到讓犯罪目的發生作用？」

對於是否可能是總統府或民進黨內部所為，吳思瑤表示，外部、內部各種可能都不排除，必須嚴密調查，但她不評論到底來自中國網軍或內部人士的機率有多高。

針對流出內容包括去年民進黨總統初選「蔡賴之爭」的評估與因應，吳思瑤認為，520要到了，蔡賴正是要團結合作的時刻，流出信件也鎖定黨內選舉操作，很明顯政治意圖就是要造成社會動盪，「這非常清楚駭客不只是資安高手，更是一個政治操弄高手」，因此更不應隨犯罪行為起舞、對號入座。