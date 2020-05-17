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總統府被駭挑釁　變造「蔡賴對決」對策、人事權鬥

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▲▼國安高層會議。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文主持國安高層會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

在520總統就職前夕，總統府遭到駭客入侵，總統府記者接連收到匿名信件，內容攸關去年民進黨總統初選「蔡賴之爭」的評估與因應；另外，也包括近期內閣、促轉會與NCC人事討論等。對此，府方在獲知後，緊急啟動資安通報，確定為駭客侵入變造，並惡意散播挑釁。

主跑總統府線的記者在15日下午，陸續收到兩封帳號為「tsailoser」（蔡魯蛇）的匿名信件，標題分別為「宮鬥劇上：無情的蔡英文密謀賴清德」、「無德的蔡英文，密室協商來分贓」；接著，16日上午，又收到2封。

在內容方面，諸多檔案名稱都遭到變造，檔名改為「打賴路徑說明」。但事實上，只是在黨內初選期間，幕僚針對政治攻防上的因應與預判。

黨內人士說，任何一位合格的幕僚，協助做政治攻防的評估再稀鬆平常不過了，倘若沒有做相對應的評估跟佈局，那才是失職，且退一萬步說，就算初選有攻防，但現在賴清德已願出任副手，競爭已是過去式，惡意挑撥跟炒作罷了。

另外，爆料信件中夾帶的檔案中，也包括蔡英文與行政院長蘇貞昌固定會面時的資料；這包括，行政院副院長陳其邁建議總統，應該要取得NCC人事的主導權，不應該由蘇貞昌做決定，以及相關部會、單位的人事規劃等。黨內人士說，討論人事是非常正常的，考量到與閣揆的應對進退，也是身為幕僚應該要提醒總統的職責；但是，人事訊息不太會用白紙黑字留下證據，這就成為這份資料的很大疑點。

對此涉及重大總統府高層的資安事件，國安人士指出，據目前了解，這次攻擊的形態特徵，極可能是由駭客入侵個人電腦，竊取檔案資料，並透過協力者，把竊取來的檔案，根據文件形式特徵、人員資訊和社會關係、記述語法等等，編寫成錯假訊息，並包裝發出，釋出給特定的媒體高層，最後流向許許多多被挑選過的媒體。

國安人士分析，這次所釋出的文件，當中有所謂的內閣名單，但事實上相關人員跟實際上有很大差別。另外有一些，名單是真的，但相關的陳述就未必可信，因為這些都可以從新聞中去補捉相關的臆測說法，再兜在一起。所謂打賴路徑，也很可能是從初選期間的既有新聞事件，做「逆向工程」編寫而成。

國安人士也指出，至於駭客何來，很可能就是「敵對的境外勢力」。近期以來，國家基礎設施（如中油）、高科技產業與疾管單位陸續被駭，顯然是國家級力量的系統性作為，這很明顯是在台灣520總統就職與中國「兩會」前夕，發動一波大型的「認知空間作戰」，一方面造成台灣紛擾，一方面也做「火力展示」，對台灣政府進行恫嚇。

這位人士指出，目前這樣的操作還在進行，而台灣內部亦有媒體與政治人物，開始往「人員洩密」而非「駭客入侵」的風向帶，如此為境外勢力「洗白」，其是否有「助攻」的用意，一切不言可喻。

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