卓榮泰質疑總統府駭客「圍魏救韓」　國民黨嗆：民進黨心虛「打韓救蔡」

▲蘇貞昌、蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨主席卓榮泰指稱，總統府遭駭客外洩資料是要「圍魏救韓（韓國瑜）」，國民黨17日駁斥，卓榮泰企圖轉移焦點，也無法掩蓋民進黨總統初選宮廷內鬥的事實，卓榮泰的說法根本是「打韓救蔡」，反而顯得民進黨的心虛，相信並無法獲得社會大眾的認同。

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，部分媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，內容記載看似總統府幕僚協助總統蔡英文與行政院長蘇貞昌會面談參資料，也包括民進黨總統初選時，與當時挑戰者、準副總統賴清德的相關評估。

卓榮泰在臉書痛批，這次事件手段是非法駭客，內容是刻意扭曲，時機是轉移焦點，作用在製造矛盾，並質疑目的就是「圍魏救韓」。

對此，國民黨17日發表聲明強調，總統府資安出現大漏洞，民進黨完全不敢究責檢討，一昧只是護航、掩飾，令人相當遺憾。國民黨表示，駭客外洩的部分訊息與後來公布的人事不謀而合，總統府都不敢否認所有訊息為假，卓榮泰當時並未任職於總統府，何以斷定都是錯誤訊息？

國民黨指出，圍魏救韓的說法太荒謬，調查局還沒查出來是誰，就想政治操作帶風向，趁此「打韓救蔡」，實在惡劣。國民黨質疑，難道總統府已經成為打賴中心？陳其邁是否背著蘇貞昌跟總統府報告？促轉會是否都是親綠學者？事實真相為何？總統府有責任對外說明，國民黨會繼續追真相。