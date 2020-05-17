　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

吉林疫情擴散至長春！又增一區提升至「高風險」5官員被免職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吉林火車站關閉！一夜再增6確診「曾逗留澡堂、麻將館、火鍋店」。（圖／央視新聞）

▲吉林市疫情發生變化，火車站緊急關閉。（圖／央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省長春市16日新增1例新冠肺炎無症狀感染者，為吉林市13日通報確診病例妻子的表妹，曾出入多個公共場所，密切接觸者至少有76人。此外，吉林市豐滿區也因16日又新增3例確診，風險等級被調升至「高風險區」，成為大陸目前唯二的「高風險區」。

▼疫情在舒蘭市爆發後，逐漸向周圍擴散。（圖／新華社）

▲▼在吉林省舒蘭市一小區，工作人員為進出居民測溫。（圖／新華社）

大陸16日共新增5例確診病例，本土病例共有3例，全部位於吉林市豐滿區，無症狀感染者則新增12例，其中一例位於長春市，是吉林市13日通報確診病例妻子的表妹，顯示從吉林省舒蘭市爆發的疫情，以前從吉林市傳播至長春市。

長春市衛健委17日通報，長春市新增的無症狀感染者為吉林市13日通報確診病例妻子的表妹，她6日至10日曾接待表姐一家四口，一群人在長春拜訪了多名親戚，還多次出入超市、商場、餐廳以及銀行，密切接觸者至少有76人。

▼大陸國務院副總理孫春蘭連夜赴吉林視察（圖／央視新聞）

▲▼中央關注！孫春蘭連夜赴吉林，當地6名官員密集被免（圖／央視）

吉林市17日通報了3名確診病例，全都來自豐滿區，與前幾日豐滿區的確診者為密切接觸者，都是透過主動篩查核酸檢測發現的。豐滿區由於確診病例眾多，也於17日被調升至「高風險地區」，成為大陸目前唯二的「高風險地區」（另一為舒蘭市）。

此外，由於疫情防控不力，繼舒蘭市委書記被免職後，吉林市及舒蘭市16日又有5名官員被免職，包含吉林市衛健委副主任、舒蘭市衛生健康局局舒蘭市公安局黨委副書記、舒蘭和豐滿兩地的疾控中心主任。

ET快訊
媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！重機騎士家屬悲訴：剎車
吳宗憲：給辛龍最後通牒！　喊話「帶霓霓來探班」凌晨1小時通話
豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」　剩48萬全被
快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死　殘骸噴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國駐以色列大使杜偉陳屍官邸　當地警方展開調查

行竊被撞見！「無業單身男」狠殺10歲女童…棄屍田中

吉林疫情擴散至長春！又增一區提升至「高風險」5官員被免職

新冠毒株突變「差異達270倍」！浙大研究揭4國家地區最危險

狂咳反覆感染以為腫瘤！醫：這東西一看就在肺裡很久了　他才想起7年前

中國駐吉里巴斯使館正式復館！　總統馬茂：繼續堅定支持「一中原則」

蔡英文520演說受矚　唐永紅：美國「反中戰車」惡化兩岸關係

9歲童駕車上路！警方嚇傻攔停…聽母「詭異辯解」氣炸

2500米高空跳下！女大生「穿裝滑翔」秒失聯…被起底是極限運動女神

香港升學考題「日本侵華利多於弊」　出題職員疑曾PO：沒侵華哪有新中國？

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

捷運內拒戴口罩！女腦羞揮拳 保全眼鏡噴飛...隱忍任毆3分鐘

87.7%民眾贊成發現金！　國民黨團主張全民普發6000元

台中妹清晨喝ㄎ一ㄤ亂奔馬路警攔　她撂英文喊3次「哩咪爾味」

國中會考首例！新北考生蓄意惡搞　不戴口罩還趴睡...數學科0分計算

指揮中心推「防疫新生活」運動 陳時中吃滷肉飯親身示範！

中國駐以色列大使杜偉陳屍官邸　當地警方展開調查

行竊被撞見！「無業單身男」狠殺10歲女童…棄屍田中

吉林疫情擴散至長春！又增一區提升至「高風險」5官員被免職

新冠毒株突變「差異達270倍」！浙大研究揭4國家地區最危險

狂咳反覆感染以為腫瘤！醫：這東西一看就在肺裡很久了　他才想起7年前

中國駐吉里巴斯使館正式復館！　總統馬茂：繼續堅定支持「一中原則」

蔡英文520演說受矚　唐永紅：美國「反中戰車」惡化兩岸關係

9歲童駕車上路！警方嚇傻攔停…聽母「詭異辯解」氣炸

2500米高空跳下！女大生「穿裝滑翔」秒失聯…被起底是極限運動女神

香港升學考題「日本侵華利多於弊」　出題職員疑曾PO：沒侵華哪有新中國？

中國駐以色列大使杜偉陳屍官邸　當地警方展開調查

印尼失業人口升至700萬！　首都設10台白米提款機救急

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！　2NE1粉絲爆哭

貓孫洗澡「咧嘴尬笑」美容師讚爆！　阿公曝：牠在家長這樣

媽媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！火刃騎士家屬悲訴：剎車機會都沒有

零息時代　小資族的福音！數位存款帳戶活存續拚高利　最高2%

蚊子妹吸血中！達人看準「翹後腳時機」活捉　曝成功率90%：這時最沒戒心

HONDA「33年高性能重機」復活計畫！VFR750R翻新＆零件服務啟動

中職／陳家駒拉傷下二軍至少得休2周　黃鈞聲升一軍

出來玩囉！鄰居汪每天來家裡「敲門找朋友」　庭院快樂奔馳融化5千人

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

籠裡兔子半夜消失　飼主驚呆：變成大蛇！？

2500米高空極限運動！女大生跳下失聯

新冠毒株致病性差異達270倍！4地區最危險

棕熊凌晨闖帳篷「叼走愛妻」吃下肚　胃裡見「殘留人類組織」

9歲童駕車上路！母辯解讓警氣炸

狂咳反覆感染以為腫瘤！醫：這東西很久了　他想起7年前

男乘客行李箱傳女哭聲　司機嚇傻

大學停課停到「宿舍植物橫生、內褲有鳥巢」

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

霸道總裁喊「1月50萬」包養..正妹秒回2字

中國駐吉里巴斯使館正式復館！

女學生崩潰跳樓亡！揭「傳媒第一名校」黑幕

人妻戀上「閨蜜的炮友」　忘情激戰被偷拍

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多熱門

相關新聞

防疫取消社工探視...日老翁「水表好幾天沒跳」孤獨死

防疫取消社工探視...日老翁「水表好幾天沒跳」孤獨死

日本福島縣南相馬市浪江町一間專門提供福島核災災民居住的復興住宅「南町團地」13日傳出，有一名60多歲的男性住戶被市公所人員發現，已經長時間沒有使用過水電。公所人員擔心男子出事，因此派人破門進入該男子家中，沒想到竟發現他早已病死家中多時。據了解，浪江町社會福祉協議會每個月都會派社工定期探訪獨居老人，然而近日受到疫情影響，自2月起便取消一切探訪行程，改由電話聯絡，怎知卻造成憾事。

加油要快！油價明天起大漲九角、九五汽油站上20元大關

加油要快！油價明天起大漲九角、九五汽油站上20元大關

新冠毒株致病性差異達270倍！4地區最危險

新冠毒株致病性差異達270倍！4地區最危險

歐巴馬再轟川普：疫情揭政府真面目

歐巴馬再轟川普：疫情揭政府真面目

美國情侶「用動物森友會拍婚紗照」

美國情侶「用動物森友會拍婚紗照」

關鍵字：

新冠肺炎吉林豐滿區舒蘭長春

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

琵琶鼠曬到變魚乾　喝一口水復活

雷／《夫婦》大結局腥夫超悲下場出爐

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

米可白嫁尾牙大王6年爆分居　秒答：我還跟4條狗一起住

陳時中曝要調漲健保費

糖比蛋還可怕！害膽固醇飆高「4食物是元兇」

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

洛杉磯傳多起爆炸聲　數棟建物起火

獨／愷樂爆有上海富商男友「今年已論及婚嫁」！　好友小蜜桃牽線當紅娘

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

更多

最夯影音

更多
掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著
罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面