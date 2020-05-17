吉林疫情擴散至長春！又增一區提升至「高風險」5官員被免職

▲吉林市疫情發生變化，火車站緊急關閉。（圖／央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省長春市16日新增1例新冠肺炎無症狀感染者，為吉林市13日通報確診病例妻子的表妹，曾出入多個公共場所，密切接觸者至少有76人。此外，吉林市豐滿區也因16日又新增3例確診，風險等級被調升至「高風險區」，成為大陸目前唯二的「高風險區」。

▼疫情在舒蘭市爆發後，逐漸向周圍擴散。（圖／新華社）



大陸16日共新增5例確診病例，本土病例共有3例，全部位於吉林市豐滿區，無症狀感染者則新增12例，其中一例位於長春市，是吉林市13日通報確診病例妻子的表妹，顯示從吉林省舒蘭市爆發的疫情，以前從吉林市傳播至長春市。

長春市衛健委17日通報，長春市新增的無症狀感染者為吉林市13日通報確診病例妻子的表妹，她6日至10日曾接待表姐一家四口，一群人在長春拜訪了多名親戚，還多次出入超市、商場、餐廳以及銀行，密切接觸者至少有76人。

▼大陸國務院副總理孫春蘭連夜赴吉林視察（圖／央視新聞）



吉林市17日通報了3名確診病例，全都來自豐滿區，與前幾日豐滿區的確診者為密切接觸者，都是透過主動篩查核酸檢測發現的。豐滿區由於確診病例眾多，也於17日被調升至「高風險地區」，成為大陸目前唯二的「高風險地區」（另一為舒蘭市）。

此外，由於疫情防控不力，繼舒蘭市委書記被免職後，吉林市及舒蘭市16日又有5名官員被免職，包含吉林市衛健委副主任、舒蘭市衛生健康局局舒蘭市公安局黨委副書記、舒蘭和豐滿兩地的疾控中心主任。