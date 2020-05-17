精液可能有毒！專家：確診者康復後「忍一忍」　關鍵30天病毒潛伏期

▲泰國衛生專家呼籲，新冠患者康復30日內勿發生性行為。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國《鮮新聞》（Khaosod）報導，疾病管制署醫學專家馬諾蘇蒂（Veerawat Manosutthi）呼籲，為避免病毒持續擴散，新冠肺炎患者在康復後的30天以內，應盡量克制與他人發生性行為。

馬諾蘇蒂引用來自中國的學術報告，表示新冠病毒可能潛藏在精液中，若以病毒潛伏期計算，確診患者即便在康復後解除隔離，30天以內仍須避免和他人發生性行為，且病毒主要靠飛沫途徑傳播，接吻可能會使對方身陷被傳染的風險中；若還是難以抵擋情慾的誘惑，性行為時務必配戴保險套，保護自己，也保護對方。

據悉，來自中國河南省商丘市的醫療團隊4月曾在《美國醫學會雜誌》（JAMA）上發表論文。研究人員在38名確診男性中，發現有6名病患的精液裡仍存在新冠病毒；不過研究也指出，由於實驗時間過短，尚無法得知新冠病毒能存在精液裡存活多久。

美國哥倫比亞大學流行病學專家賈斯特曼（Jessica Justman）表示，「新冠肺炎主要靠呼吸道傳染，目前尚無研究顯示發生性行為時能傳染病毒。」；喬治華盛頓大學流行病學專家羅德里奎（Carlos Rodriguez）則警告，「性行為潛藏被感染的風險，雙方在親吻、交媾時不免除唾液、體液、甚至排泄物的交換。」

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