吉林市豐滿區「封區」了！居民禁止出門離市　店家全暫停營業

▲吉林疫情嚴峻，火車站已經關閉。（圖／央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林市豐滿區17日通報新增3名新冠肺炎確診病例，將疫情風險調升至「高風險」，並於下午宣布加強疫情管控措施，居民原則上不得出城，平時也不能隨意外出，每個家庭每日只能派1人外出採買，且除了超市以外的所有商貿流通企業都停止營業。

吉林市豐滿區17日下午連發兩則通告，第一則為「豐滿區全面加強疫情防控」，規定城鄉居民原則上不能離開本市，確需前往外地的，須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離后，方可登記出城。

第一則通告還規定，城區以居民小區為單位實施封閉化管控，外來人員及車輛一律禁止進入。設立防控監測點，24小時做好進出人員的測溫、掃碼、登記工作。每戶家庭只派1名家庭成員每天可定時外出一次採購生活物資，除疫情防控工作、生病就醫、突發事件處置等需要外，其他人員不得外出。

第二則通報為「豐滿區商貿流通企業暫停營業」，規定自5月18日零時起，全區各百貨商場和商業綜合體（不含超市部分）、家電商場、家居商場、專業市場等企業（單位）暫停營業，開業時間另行通知。

第二則通報還規定，超市營業期間應按照「防護指南」要求，做好疫情防控工作，加強內部消毒、通風等防範措施，佩戴口罩，所有進、出超市人員必須測溫掃碼（即進出均需測溫、兩次掃碼），否則一律不得入內。

▼大陸國務院副總理孫春蘭連夜赴吉林視察。（圖／央視新聞）