獨／海上「雙」平台月多10萬人次！振興墾丁開發案要先搶國旅

▲到墾丁旅遊必選水上活動。（示意圖／翻攝Google）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

國內疫情逐漸趨緩，也讓墾丁當地旅遊業者相當振奮，以往旅客到墾丁都必去墾丁大街逛一回，不過當地旅遊業希望加速國旅回溫，三年前向縣府提案，現在開發案順利過關，未來將要推出「海上平台」的新興水上活動，業者預估，每個月將可多吸引來10萬人次的旅客遊玩，將會是墾丁的第二波商機。

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▲到恆春必逛墾丁大街。（圖／記者吳奕靖攝）

民眾過去到恆春墾丁旅遊，行程內必含墾丁大街，其次不乏是水上活動、潛水、夜遊，不過當地旅遊業者有意推出新玩法，歷經三年多的籌備申請下，促成海上平台OT案誕生，預計最快最明年就能露出曙光。不過當地旅遊業者希望，這項開發案能再加快腳步，希望趕在疫情之後帶動墾丁商機。

▲墾丁目前現有的簡易私人海上平台。（圖／墾丁業者提供）

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，三年前縣府觀光會報時，恆春半島觀光聯盟來進行這項海上平台開發提案，縣長潘孟安認為這項開發案是永續經營且保護生態的方式，包括交通旅遊處長黃國維和時任墾丁國家公園管理處長劉培東也大力協助，終於在今年4月1日收到好消息，相關管理辦法已經通過。

「這項開發確實有利產生墾丁第二波商機，但是速度要加快，錯過就沒了。」林榮欽指出，海上平台的初步規劃有2種方式，一種是無動力平台，船拖出港到定點由卯來固定，另外一種是有動力的平台，可以直接開出港，但風浪大或颱風天的時候就要進港。

林榮欽認為，未來海上平台的活動商機無限，就由業者自行創造，目前的藍圖就像是澎湖的海洋牧場，可以在海上養魚、釣小卷、BBQ等，有很多寓教於樂的效果，對環境生態來說也是正向影響。「對墾丁來說，海上平台是一個很新、也很環保的玩法」，林榮欽預估，這項開發案正式上路之後，每個月能多帶來10萬人次的旅客。

▲▼澎湖海上平台可從事釣魚、烤牡蠣等活動。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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