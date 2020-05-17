結束14天會考組題印卷工作　170名試務人員帶笑臉拖行李出闈

▲國中會考結束，出題老師們拖著行李出闈。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

109年國中會考今（17日）第二天最後一科英文閱讀結束。教育部政務次長范巽綠至國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場啟闈，慰勉在闈場辛苦了14天，共同參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援等工作的170位試務人員出闈。

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▲▼歷經14天，出題老師終於帶著笑臉，拖著行李出闈。。（圖／教育部提供）



今年國中會考碰上新冠肺炎疫情，全國試務會主任委員、台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心主任陳柏熹，擔任109年國中會考印卷分卷闈場主任職務，相關工作人員及國教署督導人員等共計170人，自5月4日中午起陸續抵達台中院區的印卷分卷闈場，並在教育部部長潘文忠、主辦單位台師大校長吳正己見證下，逐一唱名入闈。歷經14天，大家終於帶著笑臉，拖著行李出闈。

▲潘文忠特別謝謝各縣市考區因應今年具挑戰性的會考加以支援、協助。（圖／教育部提供）



現場並安排陳柏熹說明今年整體試題特色，由自然科、英語科教師分析試題內涵。陳柏熹表示，今年考試跟去年一樣，所有難度會控制到非常精準，難易適中，除一般內容也多了生活應用題型，確定學生學習後能運用在生活上。教育部長潘文忠到場提到，這次會考碰上新冠肺炎疫情、颱風，第一天會考早上還有火車交通事故等狀況，都是非常大挑戰，特別謝謝各縣市考區因應今年具挑戰性的會考加以支援、協助，甚至交通醫療等相關單位，都是這次會考的後勤部隊。