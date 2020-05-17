國中教育會考登場首日　嘉義市3081位報名27人缺考

▲考生入場戴口罩與酒精洗手消毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年國中教育會考16、17日登場，因應新冠肺炎防疫，應變事宜及試場規則包含，全面配戴口罩、進考場前量測體溫、不開放陪考，除非考生遇突發事故，家長需申請陪考證及檢附健康關懷問卷並量體溫後，才能陪同進入考場。試場開冷氣及開啟前後門及所有窗戶（每扇各開10公分）、加強試場及休息區消毒、管制考場進出動線、英語(聽力)測驗暫停施測，提醒考生及家長特別注意。

▲ 考場提醒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義考區試務中心表示，2020年國中教育會考嘉義考區由嘉義高中承辦試務，嘉義考區考場分別設在嘉義高中，嘉義女中，嘉義高工，民雄農工及東石高中，共5所學校舉行，共有6,905人報名（含26位特殊考生）。嘉義市政府教育處表示，嘉義市國中考生報名人數共3,081位，均在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工應試。

嘉義考區試務中心指出，為了因應新冠肺炎防疫，所有考生兩天考試，須全程戴口罩；進入考場校門前須量體溫，如有發燒則引導至備用試場應試，至於中午用餐時間，也要求考生在休息區內須保持安全社交距離。

另提醒家長為了防疫，今年禁止陪考，如有考生突發狀況需要家長陪同照顧，須先向嘉義考區試務中心（嘉義高中）申請陪考證及檢附健康關懷問卷才准進入考場。

▲ 教育處處長林立生等人巡視考場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠也贈送每一位參加會考的同學「抗熱小風扇」，市府表示，最在乎孩子的黃敏惠市長，了解第一次面對人生大考的孩子們與家長，難免會有壓力，並預祝所有考生都能考取好成績。

嘉義考區試務中心表示，第一天考科為社會、數學、國文及寫作測驗，嘉義考區首科(社會)缺考人數為27 人，缺考率為0.39%。同時，嘉義區首科無考生有發燒狀況。

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