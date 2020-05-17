會考自然重「實驗」圖表題占61%以上　整體試題難易適中有鑑別度

▲國中會考第二天考自然、英文閱讀。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

國中會考今（17日）第二天最後結束，全國試務中心召開記者會說明自然科試題特色，是由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗， 涵蓋重要學習觀念，難易適中且具鑑別度，整體試題難易適中、具有鑑別度，圖表題占61%以上。

全國試務中心表示，自然科共有54題，因應新型肺炎延後兩週開學，九下理化和地球科學會考範 圍均各少了1章，調整題數為生物科15題、理化科28 題、地科11題。題型分布均衡，亦即生物和地科各約占25%，理化約占50%的考題。試題設計以基礎、核心及重要的概念為測驗重點，學生無論使用哪一版本教材，皆足以作答。

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試務中心指出，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，難易適中且具鑑別度。符合九年一貫課綱內涵，亦接軌108新課綱自然科素養導向的命題特色，強調學生學習時需達到的核心素養、探究與實作、跨科概念的整合、詮釋圖表及關注生活與環境議題等。試題不因年初公告考試範圍調整，而降低本次測驗品質，更活用既有的課程內容，多元的命題方式，達到有效檢視不同程度的同學三年的學習成果。

新北市立永平高中地科老師沈文俊舉例，第8題，北海岸常見「豆腐岩」的形成原因，涉及「風化」及「侵蝕」作用，是一個很傳統的試題，卻是很好的題目，著重於評量學生地科學習概念清楚與否。另外，高層次題目則整合課本核心觀念及結合生活經驗。創新題第34題，敘述在夏至正午北緯35度，希望太陽光直射頂樓太陽能板，以達最大收集能量，則太陽能板該如何擺放？屬於高層次活用題，學生須熟悉四季正午太陽位置外，根據題意找出其間關係，並思考推理以判斷答案，除有別於之前測驗方式，屬於活學活用的試題。

▲解題老師表示，自然科強調實驗精神。（圖／教育部提供）



萬華國中教師王美玲說，整份試題符合新課綱和最重要的核心「素養導向」，探究與實作和跨科學習，並整合關心生活環境等議題，採多元命題方式，檢核學生三年學習成果，此次圖表題佔比例高，學生對圖表判讀要有一定能力，也有計算題，但不是繁瑣只需簡單公式，結合日常生活中素材學習題目。台中市立中港高中老師張文昭認為，這次理化實驗性質題目多，老師若平常有多帶學生做實驗解題就不難。

試務中心說明，整體而言，自然科試題難易適中、具有鑑別度，最大特色是圖表題占61%以上，維持歷年自然科命題的特色，即重視學生對於圖表的判讀、理解、分析與應用的能力。強調基本能力的重要性，避免特殊、繁瑣的解題計算過程。試題結合學生日常生活經驗中常見的素材，強調應用知識與技能解決真實情境脈絡中的問題，重視科學概念的釐清及應用的科學素養。如第6題「閉眼做瑜珈動作時控制中樞的判斷」、16題「抗菌肥皂添加物質對於細菌演化的影響」等。

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