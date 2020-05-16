國中教育會考16日展開　台東試場用餐環境特設隔板防疫設備

▲ 國中教育會考16日展開，圖為台東縣大武國中試場用餐環境特設隔板防疫設備。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

109年國中教育會考於16、17日2天舉行，台東考區今年報名總人數1,992人，分別於台東女中、大武國中等7處考場應試、縣長饒慶鈴前往位在台東女中考場關心防疫措施，並慰勉試務工作人員及各學校陪考師長，也宣布由於疫情的趨緩，縣內交流及學校所有相關教學活動等，將回歸正常，縣外交流活動則仍暫不開放，也祝所有考生都有好成績。

饒慶鈴表示，今天是109年國中會考首日，很高興全縣所有1千多位考生都沒有發燒的情況，為落實防疫工作並讓考生安全應考，台東考區試務會採取高規格防疫措施，並以維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康為原則。防疫重要應變事宜包括：全面使用紅外線熱像儀量測體溫、考場試務人員及考生全面配戴口罩、學校組成考生服務隊不開放家長陪考、管制考場進出動線落實防疫、試場用餐環境特設隔板防等防疫措施。

此外，為減少考生休息區群聚情形，已協請各考場開放考生休息區，並在戶外搭設帳棚，提供考生舒適且安全的休息環境。且除用餐時間，其餘時間進入考場後務必全程配戴口罩，若在試場內拒絕配戴且經勸導不聽者，會依試場規則及違規處理要點處理，以「防疫與考試兼備、安全與權益並重」為目標。

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