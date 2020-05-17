超市貼紙集點、台式美食推廣　會考英文閱讀「題目友善」超生活化

▲國中會考結束。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

109年國中會考今（17日）第二天最後結束，全國試務中心召開記者會說明英文閱讀試題特色，考題難易適中原則，單題出現以往基測常見的文法題， 文法題比例較高，但皆無刁鑽文法。

新北市新莊國中老師曾麗娜說題目友善，考基礎語法，唯第13題考 another「代名詞」挑戰性較高。克漏字今年出現在題本的最後，二篇都是考語意，必須由上下文才能找出答案，其中38至41的題組為2013年慕尼黑公投拒辦冬季奧運的新聞，此份題組 38、39挑戰性較高，需統整第一段及第二段的語意，才能選出答案，而且選項的誘達力頗高。新北市淡水國中陸韻萍認為，英文閱讀題目非常生活化，不過，很多部分要很細心和耐心，才能看出答案，如貼紙集點要怎麼換？貼紙不夠能怎麼換？

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▲國中會考英文閱讀題組的試題多樣，取材多元。（圖／教育部提供）



全國試務中心指出，題組的試題多樣，取材多元。貼近生活的題型有超市集點活動及隔水加熱烘焙作法、科普文章有褪黑激素與睡眠的關係，至於跨領域議題有紐特人因全球暖化須遷島的問題，另外還有台灣移民第二代到曼哈頓以餐車推廣台式美食的故事。

試務中心表示，同時也搭配教育部「就近入學」的理念，討論長途通勤的缺點，以及學生表達希望上學時間延後的訴求。至於圖文轉換題，有22題的隔水加熱。31-34 紐特人遷島則是考作者立場、事實與意見的分辨。整體而言，此份試題內容以生活情境為主，結合核心素養三面九項能力，如分析、思考、訊息比較、綜合訊息等能力、培養國際觀。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來