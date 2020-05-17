前國安會官員爆「很多」國家機密外洩　吳怡農提3大結構問題

▲前總統府國安會專委吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統府內電腦遭駭一事，曾任總統府國安會專委、現為壯闊台灣聯盟發起人吳怡農17日表示，究竟有多少對國家至關重要、更機密的資訊，沒有妥善保護、已遭洩漏，只是尚未公開，他沈重地說，「很多」！但他認為，這是政府最深切的警惕，並提出三個結構性問題。

吳怡農表示，此事件目前看來波及程度限於政治與形象上的傷害，但如果確實涉及總統府電腦或系統的侵駭，對中央政府機關最深切的警惕，是這個行為路徑不但可被執行，而且透過駭客刻意公開，政府才得知、而不得不公開回應。

吳怡農指出，政府網路系統安全，作為國家關鍵基礎設施的一環，是他在國安會研究的問題之一，「那期間，我參與跨部門會議、調閱歷年紀錄、也訪問第一線政府人員及業者。」

吳怡農說，「究竟有多少對國家至關重要、更機密的資訊，沒有妥善保護、已遭洩漏，只是尚未公開？我不得不沈重地說，很多。」

吳怡農表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌若下令檢視2016年至今所有涉及政府系統的資安事件，就會發現一個清楚的脈絡：從最高機構總統府到三級單位如氣象局，政府的資訊網絡極為脆弱，並長期遭受境外勢力大規模、系統性的侵入，包括全民健保資料庫、公文系統等等，近期更透過委外廠商取得系統權限。

吳怡農說，前總統馬英九時期的國安會，曾經試圖面對這個問題，檢討政府資訊系統的安全設計和管理，但接連開了幾次會議之後，反倒變成「向外」檢討，例如：嚴管民間（金融、水電、交通等領域業者）的資通訊安全。

他表示，過去幾年，蔡英文政府也延續此政策方向：行政院推動「資安管理法」，國安會研擬「國家資通安全戰略報告」，但始終沒有把重點放在政府「內部」的問題，「也就是說，存放國家最機敏資料的機制，沒有被當成核心問題來面對。」

對此，吳怡農也提出三大結構性問題：首先，「政府內部沒有專責單位及人員負責系統安全」，他認為，公務體系沒有相關的「職系」來培養專業人力；若系統出事，主要由委外的民間廠商協助「清毒」善後，或必要時行政院技術服務中心協助，但無論如何盡可能避免國安人員的涉入；各機關由非專業的副首長兼任資安官，缺乏專業背景，也難以形成專業而客觀的文官體系。



其次，吳怡農指出，「政府未對使用者建立安全規範並實施安全教育」，長期以來，長官只要層級夠高，便可以使用個人電腦工作及存放公務資料，形成「愈機敏的資料、管理卻可能愈不嚴謹」的奇怪現象；我們常提到的使用者「人員安全權限制度」也從未落實。

最後，「政府機關之間沒有跨部會內網」，吳怡農表示，機關各行其事，又缺乏安全的橫向溝通管道；在「內網」撰寫的資料，卻需要透過「外網」來傳遞給其他部會；彼此通訊仰賴 Line、Telegram 或 Signal，徒增資料外流的風險，而且無法追蹤、事後分析或利用。