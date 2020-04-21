吳怡農批究責出航是搞錯重點：應立法遏止官員隱匿實情

▲吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

海軍敦睦艦墜磐石鑑爆出24人感染新冠肺炎，外界質疑各行政部門已公告暫緩公務人員出國，為何國防部執意讓敦睦艦隊出航，且軍方的說詞與事實不符，恐有隱匿疫情之嫌。對此，從事國防研究及評論的《壯闊台灣》發起人吳怡農20日於臉書粉專認為，談論是否出航顯然「搞錯重點」，若官員實話實說，就能將風險減至最低，因此他呼籲立法，才能有效監督。

「對國會隱瞞，已讓全民付出更多代價。」吳怡農深夜表示，艦隊確診官兵足跡分佈眾多縣市，倘若國防部的資深官員們，在立法院面對質詢時據實以告，整體社會可以省下不少成本；而這個目標，可以透過立法達成。

吳怡農指出，根據立委趙天麟取得的軍醫局報告，所謂的「檢疫」內容僅僅是為官兵們測量體溫，而海軍參謀長敖以智針對「官兵何時正式休假」的答詢說詞，也與事實不符。他認為，如果官員必須實話實說，中央流行疫情指揮中心或許能提早20天，掌握所有官兵近距離活動的防護措施不足；或許能在官兵下船之前，比照機場檢疫標準，能將風險減至最低。

「換句話說，談論疫情嚴峻的時刻是否該出航，顯然搞錯了重點。」吳怡農表示，政府之所以未能妥善處理，是官員們常在第一時間習慣性地選擇「粉飾太平」；但在國會殿堂，立委所代表的是「人民」，當人民選出的代表向公僕提問時，官員絕不該試圖隱匿或草率回應，甚至說謊、誤導，此舉形同欺騙國民，如同此次事件，造成整個社會付出巨大的代價。

吳怡農呼籲，立法才能有效監督、革除這樣的積弊，追究在國會做出「不實陳述」的責任，藉以確保官員日後不會刻意對民意代表提供不實、有誤導之虞的訊息。他舉美國「刑法 18 U.S.C. § 1001」規定，任何人在行政、立法或司法部門所管轄的事務範圍內，就重要事項刻意隱瞞或捏造事實，可處5年以下有期徒刑（得併科罰金）。



吳怡農補充，立法的目的不是為了讓官員噤若寒蟬，也不是要動輒將人入罪；只是要求在國會殿堂備詢者必須直陳其事，不欺瞞、也不誤導民意代表。這是民主政府最基本的行政責任。

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