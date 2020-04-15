朝野立委挺18歲公民權下修　籲組修憲委員會

▲18歲歲公民權支持度調查公佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

18歲公民權推動聯盟15日與多個民間團體在立法院外召開記者會，呼籲立法院儘速組成修憲委員會，讓已具有共識的下修公民權至18歲，能優先處理；朝野立委也到場表達支持。民眾黨團總召賴香伶更承諾，未來若投票的話，黨團絕對票票入匭，同時也會強力監督藍綠兩大黨。

由民間團體籌組的「18歲公民權推動聯盟」和跨黨派立委合作組成「關注世代正義連線」，15日在立法院前為18歲參政權修憲案召開記者會，包括民進黨立委蘇巧慧、范雲，立法院國民黨團首席副書記長林奕華、立法院時代力量黨團總召邱顯智、立法院民眾黨團總召賴香伶等多位立委與會。吳怡農也以壯闊台灣協會發起人身分出席。

18歲公民權推動聯盟召集人葉大華指出，2015年修憲委員會啟動時間過於急促，加上當時各政黨欲提交複決的修憲提案過多且無交集，最終導致破局，因此這次聯盟主張「兩階段修憲模式」，先以18歲公民參政權修憲案單獨成案，或考慮搭配降低修憲門檻為第一階段優先修憲提案。

台灣青年民主協會理事長林彥廷表示，「18歲公民權」上次進入修憲委員會審議已是5年前，期間日本、韓國、馬來西亞都已下修投票年齡到18歲，導致台灣青年在社會議題、公共政策的聲量不斷失衡。

▲朝野立委支持18歲公民權下修。（圖／記者陳家祥攝）

民進黨立委蘇巧慧表示，上屆立院曾提出修憲案，深知要把憲法中各項議題一次修正是有難度的，所以這次她只有提下修公民權至18歲，期待這個有高度共識的提案能這屆快速通過。國民黨立委林奕華表示，下修公民權至18歲是跨黨派的共識，遺憾過去4年未能組成修憲委員會，喊話立法院長游錫堃能盡快召開朝野協商，組成修憲委員會。

時代力量立委邱顯智則說，下修公民權獲各黨派支持的，現在就是最後一哩路，希望能夠通過，「世界上像台灣要20歲才能投票的國家已經不多了，台灣快要獨步全球了」。賴香伶則承諾，成立修憲委員會的那天、真正啟動投票的那天，民眾黨團5票一定票票入匭；她直言，只要藍綠兩黨不合作，事情就會被拖延，因此這屆立院不能重蹈覆徹，民眾黨會強力監督藍綠兩黨。

吳怡農則表示，18歲公民權已是社會共識，立院各黨派也表達支持，因此該修憲法案需要獨立、優先處理，希望推動公民複決綁2022選舉，壯闊台灣也會以公民團體的角色來監督113位立委對此案的態度。