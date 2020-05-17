德外交部挺台參加WHA！證實聯合美英致函譚德塞：台灣能助世界抗疫

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

第73屆世界衛生大會（WHA）將在18日起連續兩日召開視訊會議，對此德國外交部首度證實，為了能讓台灣以觀察員身份參加大會，已和多國商討對策，除了向世界衛生大會提出外交照會，還致函世衛秘書長譚德塞，期盼台灣依舊能發揮在公共衛生領域上的軟實力，和世界各國共抗新冠肺炎。

根據德媒《世界報》（Die Welt），德國在野黨基督教民主聯盟（CDU）出身的國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）認為，世衛2009年後曾連續多年邀請台灣以觀察員身份參加WHA，如今譚德塞根本無適當的理由再三攔阻；另一外交委員會成員的雷赫特（Ulrich Lechte）則表示，台灣政府早在去年12月發電子郵件警告新冠肺炎「人傳人」的可能性，若當時台灣已是觀察員身份，那世衛還會對此視若無睹，導致全球超過30萬名民眾喪生嗎？

就連德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）也在16日指出，德國早在2009至2016年間便力排眾議，認為台灣參與世衛大會並無需在「一個中國」的前提下進行，因此7日時便聯合多國向世衛秘書處提出外交照會，同時和英、法、美、加、紐、澳等國代表致函給譚德塞，盼能促成台灣以觀察員身分參與世衛大會。

然而中國外交部至今仍以「九二共識」為原則，堅決反對台灣以觀察員身份與會；世衛法律顧問所羅門（Steven Solomon）也認為，譚德塞在獲得194個成員國授權前，無權邀請台灣加入世衛。

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