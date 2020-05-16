影／北京「密函曝光」！要各國施壓譚德塞　力阻台灣參與WHA

記者詹雅婷／綜合報導

美國上周號召多國連署，呼籲邀請台灣以觀察員身分參與18日登場的世界衛生大會（WHA）。如今，北京政府也發起外交反擊，要求各國政府簽署信函，共同敦促世界衛生組織秘書長譚德塞遵守「一中原則」，阻止台灣參與WHA。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

「有關『中國台灣』（Taiwan, China）參與WHA這件事，應該依照一中原則處理」，美國外交政策雜誌取得的機密信件提到，「我們非常關注這一個消息，某些會員國可能打算在『台灣參加』的議題做文章，這違背會員國之間的普遍共識，也就是在虛擬大會期間不應提出任何有爭議的問題。」

信中更指出，「在面對新冠肺炎疫情所帶來的前所未有挑戰的同時，應該專注於拯救性命，而不是被政治操縱分心。」消息人士透露，歐洲多國政府正急於避免疫情大流行的此刻，讓世界衛生組織陷入外交鬥爭，目前正在探討是否有可能把台灣參與WHA相關議題延至今年秋季。

上周，美國華府在日本的支持之下，成功說服澳洲、英國、加拿大、法國、德國、紐西蘭等主要西方盟國聯名致函譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求邀請台灣參加WHA在18日、19日召開的世界衛生大會。

台灣2009年首度以觀察員身分參加世界衛生大會，但在蔡英文當選總統後，北京便於2016年阻止台灣參加。

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