美國重啟金援WHO！　福斯曝「川普草稿信」：準備恢復部分資助

▲ 美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球爆發，美國不滿世界衛生組織（WHO）三番兩次替中國說話，總統川普日前決定暫時提供資金，引發各界批評。不過美國《福斯新聞》最新的獨家消息指出，川普政府正準備恢復對WHO的部分資助。

美國《福斯新聞》主播塔克卡森（Tucker Carlson）15日晚間在脫口秀節目《Tucker Carlson Tonight》中指出，他們獲得一份長達5頁的信件草稿，內容顯示美國政府將同意恢復對WHO的部分資助。一位不願具名的白宮高級官員也向節目證實，川普已經同意執行信中所寫的計畫。

信中寫道，「儘管有缺點，但我相信世界衛生組織仍有巨大的潛力，並希望能夠看到世衛發揮這一潛力，尤其是在目前這場全球危機的時刻之下，這就是為什麼我決定美國將繼續與世衛合作。」《福斯新聞》指出，這封信的口吻跟川普如出一轍，信中內容還提到「中國欠整個世界一大筆債務，它可以從向世衛支付合理的份額開始。」

在此之前，美國每年向WHO提供的資金約為42億美元，若美國的捐款將調整成與中國相同，那麼新的資金將只有現在的1／10左右。信中清楚表示，如果中國增加對WHO的資助金額，美國也會考慮調整。

美國也在信中呼籲，WHO與其總幹事必須獨立進行所有公共衛生決策，避免受到任何政治壓力，「WHO有必要進行改革，建立普遍性的審查機制，透明公開地報告會員國是否遵守國際衛生條例。」

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