快訊／蔡英文悼念「台灣文學之母」鍾肇政：失去一位視我如己出的長輩

記者蔣婕妤／台北報導

台灣文學之母鍾肇政於今（16）日晚間7點，在桃園龍潭老家離世，享壽96歲，其媳婦、前民進黨立委蔣絜安稍早已證實該項消息，預計於明日向大眾說明相關事宜。總統蔡英文稍早透過臉書悼念，「得知鍾老辭世，我感到相當難過，這不僅是台灣文壇的損失，對我來說，更像是失去了一位視我如己出的長輩。」

▲蔡英文悼念「客家文學之母」鍾肇政。（圖／翻攝自臉書）

蔡英文回憶，「還記得每次和鍾肇政老前輩見面，除了會聊起他掛心的文化活動，鍾老也會關心我的生活日常，甚至在活動場合看到太陽大，也會把帽子拿下來幫我戴上，這一份溫暖，是我怎麼樣也忘不了的。」

蔡英文表示，鍾肇政的一生，都在為客家文化而努力，為台灣文學而打拚，尤其在戰後時期，台灣作家面臨到語言轉換的困難，需要彼此的鼓勵和打氣，當時鍾肇政挺身而出，發起了「文友通訊」，讓這些作家不會感到孤獨，得到創作的動力，這一份貢獻，也是當代台灣人的記憶。

蔡英文提到，鍾肇政留下了像《魯冰花》、《台灣人三部曲》等傳世巨作，賴和、楊逵等前輩紀念館的成立，也有他極力奔走的身影，「我相信所有的人，都一定會感謝『台灣文學之母』鍾肇政老前輩的付出。」

蔡英文感性說，「雖然鍾老離開了，但是他為台灣奉獻的精神，一定會常伴我們左右。我也會記得鍾老的叮嚀，繼續為台灣文化、客家文化來努力，讓鍾老的精神能夠代代流傳。」