蔡英文520演說受矚　唐永紅：美國「反中戰車」惡化兩岸關係

▲唐永紅。（圖／翻攝中評社）

記者蔡儀潔／台北-廈門連線報導

2020大選後兩岸關係在新冠肺炎疫情下變得更加緊繃。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授在接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，今時不同往日，台灣現在主動上了美國的反中戰車，這無疑惡化了兩岸關係；現在就看蔡英文在「520就職演說」會不會有所調整，若挑釁繼續，大陸也會繼續做出反制，終止ECFA運作或成其中之一。

▲美國太平洋艦隊的瀕海戰鬥艦「加布里埃爾·吉福德號」12日於南海航行。（圖／美國海軍）

中美角力持續，但情況卻有所不同。唐永紅指出，美國利用各種機會與條件遏制中國大陸發展，「台灣牌」也是其中之一；不過台灣已經不是「被利用」，而是主動參與其中，並希望能在中美關係破局中謀求政治利益，「但台灣當局誤判了形勢，實際上美國並不想與中國大陸攤牌，只是想遏制發展。」

唐永紅指出，中美關係攸關兩國重大利益，破局乃難以承受之重；面對中美關係的巨大現實利益，面對中國大陸的綜合實力及軍事實力，美國不可能為了遏制發展，更不可能為了台灣獨立而去發動一場戰爭讓中美脫鉤，「美國過去沒有、現在沒有、將來也不會為了台灣這顆棋子，去犧牲自己的國家利益。」

唐永紅分析稱，此次新冠肺炎疫情期間，蔡英文當局多次「聯美反中」，分裂包括台灣與大陸的整個國家的做法、利用國際反華勢力分裂國家的做法，特別是離間中美關係，主動作為美國遏制中方的馬前卒的做法，會讓大陸認為，兩岸關係正從「內部矛盾」變成「敵我矛盾」，而北京在處理這兩類矛盾上向來是採取不同的手段。

縱觀這4年來兩岸關係發展，唐永紅表示，不難看出在2016年蔡英文上台後，大陸與民進黨當局在兩岸關係的性質定位上是對立的，在發展取向上是背道而馳的，這導致兩岸在多個層面對抗，而「民意對抗」無疑最為激烈，現在大陸民間「武統」聲音超過8成，這會對官方決策形成影響，「當大陸人民普遍性從愛台灣變成恨台灣，台灣會有不堪承受之重。」

「原本以為在大陸人民有難時，台灣當局會展現人道主義精神與人文主義關懷，讓此次新冠病毒疫情可以成為兩岸關係改善的契機，但台灣當局種種言行令人心寒，充分顯示對大陸充滿了敵意，更被大陸認為以疫謀獨」，唐永紅指出，台灣當局不僅如此，還主動加入美國的反中戰車。

▲蘇貞昌在內閣總辭前與蔡英文見面。（圖／幕僚提供）

對於如何緩解雙方矛盾，唐永紅表示，現在就看蔡英文在520連任就職活動上，會如何論述兩岸關係的性質定位以及有關行動了，若繼續挑釁，大陸可能會有一系列反制措施，包括國際空間層面與兩岸合作交流層面，以及非和平手段，「但不管在任何時候，民間交流還是會繼續。」

「反制強烈程度取決於民進黨的挑釁強烈程度」，唐永紅以ECFA為例，指出該協定是馬英九時期，兩岸雙方在擁有「九二共識」共同政治基礎的條件下簽訂的；如果蔡英文當局繼續拒絕接受「九二共識」或兩岸同屬一個國家的核心意涵，大陸就可以理所當然地對先前開出的「未完成的答卷」收卷了，「大陸給了蔡英文當局4年的時間補答，已經是仁至義盡。」

唐永紅直言，「520」後兩岸關係回到過去的可能性極低，因為蔡英文在2020大選後講得很清楚，而大陸不可能會接受她提出的4個主張，「沒有九二共識其他什麼都沒用，加上民進黨當局現在聯手美國，所以我對未來兩岸關係一點也不樂觀。」

不過，唐永紅也強調，大陸目前還是秉持「和平統一」方針，但當和平統一不可能時，就會採取非和平的方式，「這不叫武力統一，而是武力反分裂」，「發展與統一」議題孰先孰後是辨證的，如果台灣讓整個中國的領土與主權核心利益受損，成為大陸發展的絆腳石，就會先行解決統一問題。