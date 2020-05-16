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苗彰投綠營主委改選大亂鬥　台中卻是「同額競選」暗藏玄機

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▲蔡其昌志在下屆台中市長。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡其昌志在下屆台中市長。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／特稿

民進黨各縣市黨部主委5月24日改選，苗栗和南投都是3人角逐，彰化則是有1人挑戰現任者，競爭之激烈，互揭瘡疤等耳語散播動作頻頻，改選過程大亂鬥，不過人口全國第二大的台中市反而選情單純，不但同額而且還是新任，據了解，這跟有意爭取下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌的考量有很大的關係。

▲民進黨主委下周改選，台中市議員李天生同額選舉 。（圖／李天生提供）

▲台中市黨部主委下周改選，李天生同額選舉。（圖／李天生提供）

民進黨縣市黨部主委不像國民黨黨部主委有薪水，雖然黨中央有撥款，但還是不夠支付人事、活動加上黨部租金等龐大開銷，得靠自己募款而來，但這種苦差事為何還吸引這麼多人投入，原因是主委是第一線帶兵打選戰的指揮官，不但有議員席次提名權，一旦輔選有功，自己可以帶功參選縣市長、立委，甚至也有可能入閣。

以2022年縣市長和議員選舉為例，主委就負有這2項公職提名人選和輔選之權，苗栗縣有3人登記參選，縣黨部評議委員張再凱、縣黨部評議委員召集人李貴富和縣議員羅貴星；南投縣也是3人，不分區立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑和草屯鎮民代表簡百聰；彰化縣則是2人，縣黨部評議委員會召集人許廣東挑戰現任主委邱建富。

苗栗、彰化和南投3地競爭激烈，各種耳語攻擊、抹黑不斷，桃色糾紛、拿回扣、黨務不公等全都出籠，令外界看得霧煞煞，反倒是人口281萬、黨員數1萬9千多的台中市，選情卻是非常單純，不但同額競選，人選還是新任的現任議員李天生。

台中市有65名議員，民進黨有26人，大略分為3派，分別是新潮流、蘇嘉全系統和林佳龍正國會系統，李天生擔任過1屆台中縣議員、3屆台中市議員，原本系出新潮流，後來淡出投入正國會，主委一役，蘇系統和新潮流剛開始都有屬意人選，但李天生和蘇系人選有交情，說得上話，成功勸退後，新潮流人選也在立法院副院長蔡其昌勸退下，最後變成同額。

蔡其昌志在下屆市長已是眾所皆知的事，而且持續在地方走動，即使身為立法院副院長，經常在台北開會，地方的建設經費和會勘一直都進行，選舉期間，連人數10多人的小型客廳會照樣出席，扎根非常深。

主委雖然負有各選區議員提名權，但該提名多少人也得尊重現任議員意見，新潮流至少有9席議員，遍布在各選區，志在市長的蔡其昌當然不需要因為新潮流推出人選和李天生競爭，因而出現分裂，這次主委一役平和進行，或許可為下次市長選舉，留下合作的可能性。

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