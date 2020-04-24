新系和海派終須一戰！高閔琳加入高雄黨部主委選舉　力抗趙天麟



▲高市議員高閔琳登記參選高雄市黨部主委 。（圖／市議員高閔琳提供）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高市黨部主委選舉24日是最後一天登記截止日，被視為花媽子弟兵的高雄市議員高閔琳24日完成登記，高閔琳在6名立委「視訊陪同」下，完成登記手續，她說要號召更多的年輕人一起加入守護台灣的行列，而這次的高雄市黨部主委選舉就是「海派」立委趙天麟以及「菊系」高閔琳兩人競爭。

▲高市議員高閔琳登記參選高雄市黨部主委 。（圖／市議員高閔琳提供）

高雄市議員高閔琳24日前往民進黨高雄市黨部登記參選第6屆主任委員，因適逢防疫期間，立委邱議瑩、邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆共六人以平板電腦視訊方式，替高閔琳加油打氣。高閔琳說：「黨內各世代的多元聲音也相當重要，民進黨更需要年輕人的參與，這也是高閔琳登記參選的最大原因，要光復高雄，就必須超前部署，黨內不能只有一種聲音。」

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者林敬旻攝）

而對手立委趙天麟，前一天則由助理低調完成登記。在民進黨高雄市的派系中，趙天麟被歸為「海派」，高閔琳是陳菊子弟兵被歸屬於「菊系」和新系，雙方摩拳擦掌，尤其關係到「罷韓」甚至是高雄市長選舉，成為關注焦點。而民進黨高雄市黨部主委改選預計5月24日投票。