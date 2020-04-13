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爭取2022重新執政　台中4屆綠議員李天生登記角逐黨部主委

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▲李天生登記角逐市黨部主委。（圖／李天生提供）

▲李天生登記角逐市黨部主委。（圖／李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨台中市黨部主委5月24日改選，13日起辦理登記，台中市4屆議員李天生上午「搶頭香」，他 說，民進黨雖然贏得總統及國會選舉，但是市長得票數竟比國民黨少21萬票，不但淪為在野，議員席次也不過半，希望和黨員同志一起努力，以「市長當選、議員過半」為目標。

李天生上午前往市黨部登記時表示，民進黨雖然贏得總統及國會選舉，但是不分區立委由18席減為13席，政黨票流失近56萬票，台中市也沒有倖免，民進黨得票數54萬多票，輸給國民黨55萬多票，市長得票數也輸了21萬票。

李說，台中位居中部領頭羊地位，目前由藍軍執政，民進黨議員席次又不過半，使得民進黨無法擴增版圖，施展抱負，因此，2022年地方大選，將是民進黨全體黨員同志面臨的嚴苛挑戰，如何凝聚向心力、加強組訓、培養基層幹部人選、佈局選戰，贏取勝利，是黨部主委無法回避的關鍵角色。

他強調，自己一步一腳印，長期奔走基層，服務鄉親，擔任過1屆縣議員、3屆市議員、3任黨團總召及2020年小英競選總部決策委會總協調，基於對民進黨的責任和使命，願意接受更嚴厲的挑戰，共同為台中市開創更美好的未來。

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