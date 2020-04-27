小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

▲盧秀燕出席大甲火車站旁機車停車場啟用典禮。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

大甲火車站周邊機車停車位不足，造成機車亂停，髒亂不堪，台中市政府斥資百萬元拆除車站旁舊台鐵員工宿舍，興建機車停車場，市長盧秀燕27日出席啟用典禮時表示，市府從小型的停車場工程，到近10億元的的溫寮溪旁替代道路工程，全面建設大甲，帶動地方發展。

機車停車場啟用典禮除了盧秀燕主持外，立法院副院長蔡其昌、民政局長吳世瑋、大甲區長顏金源、市議員李榮鴻、施志昌、大甲火車站長謝承孝等人亦出席。

盧秀燕強調，大甲火車站旁的台灣鐵路局宿舍荒廢許久，已成危樓，因此市府規劃拆除宿舍，興建機車停車場，讓當地交通更便利，此外，大甲火車站跨站天橋預計8月完工，日後前後站串連，除了改善鎮瀾宮周邊交通，也帶動在地觀光發展。

▲蔡其昌表示，希望藉由市容改善，帶來觀光能量。

盧還指出，溫寮溪聯絡道是甲后路最重要的替代道路，早在前市長胡志強任內就規劃要開闢替代道路，並編列400多萬元規劃費，她上任後努力籌措經費，聯絡道總經費9億8千多萬元，已獲得中央同意補助4.7億元，最快年底或明年初動工。

蔡其昌表示，大甲火車站旁老舊宿舍已成治安死角，如今藉由市容整理、增設跨站大橋、停車場等，將能提升公共安全、增加觀光能量。

顏金源說，這項機車停車場工程由交通局提撥111.3萬元經費，由大甲區公所負責招標與執行，今年初動工，3月底完工，共提供171個機車停車格及4個無障礙車格，加上車站原有的120個停車格，將提供近300個給民眾使用。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來