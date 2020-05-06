北市黨部主委選舉互控賄選　卓榮泰說重話：調查小組限期內提出報告！





▲卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨地方黨部主委選舉24日登場，其中，台北市黨部主委由「綠色友誼連線」前立委薛凌與前議員王孝維兩人捉對廝殺，卻出現互控賄選的情況。民進黨主席卓榮泰6日中常會前受訪時說了重話，強調要遏止選舉敗壞之風，同時表示將成立調查小組，一星期內要完成調查、提出報告。

卓榮泰表示，24日黨就要進行基層主委黨代表選舉，一旦有選舉必定要競爭，兩個禮拜前自己就呼籲過、拜託過黨員，黨需要團結、同志情誼要維持下去，未來要讓人民看到 現在的團結跟一月大選時是一致的，才會加強人民對民進黨的信任。

卓榮泰說，遺憾的是，幾個地方黨部大大小小紛爭不斷，有的甚至到黨部澄清，今天接到各式各樣檢舉發文。針對收到的陳情，已經就雙方當事人、直接關係人做了解，黨在一時之間沒司法調查權，所以希望是動之以情、說之以理，而雙方當事人當然也提出很多理由說法也都言之成理。

卓榮泰指出，經過一個多禮拜，也請組織部注意選風情形，不過還是陸續聽到這樣狀況不斷，要呼籲所有參選黨員，尤其是一對一選舉，應該把強項告訴大家，互相攻擊不可能得到黨員支持，實實在在、正正當當才是致勝之道。

卓榮泰強調，為了平息紛爭，黨內機制在動之以情、說之以理沒辦法遏止的情況下，今天中常會將建議組成調查小組，正式調查檢舉案件，攤開來公平評斷，調查小組要在一個禮拜內限期調查，並對中常會提出報告，調查結果可能處以不同處分，希望調查小組認真調查，也要求黨員堅守正道、不走旁門左道，一定要遏止選舉敗壞之風。

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