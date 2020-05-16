106歲人瑞爺爺「挑戰飛行傘」！空中翱翔10分鐘　高舉自拍棒興奮狂拍

記者張弘昌、莊智勝／南投報導

台中一名高齡106歲的人瑞爺爺尤德馨為了一圓夢想，在孫女的安排下前往南投埔里虎頭山，乘著飛行傘在高空翱翔10分鐘，尤爺爺還興奮地拿著自拍棒狂拍，直呼在高空中晴風吹撫、地面的一切事物變得相當渺小，就像是玩具屋一般，悠揚翠綠的風景盡收眼底，真的是美呆了。雖然這趟飛行並未申請金氏世界紀錄，但尤爺爺以106歲之姿翱翔天際，也是目前已知的飛行最高年齡，當成功降落的那一刻，大家忍不住歡呼「爺爺！你破紀錄了！」

▲106歲人瑞尤德馨玩飛行傘。（圖／記者張弘昌翻攝）

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據了解，尤德馨年輕時在學校教書，擔任國文老師，退休後三代同堂，與家人生活在一起。家屬透露，尤爺爺年齡逾百，今年2月還不慎跌倒、腰椎骨折，為此動手術治療，術後還請物理治療師到家中協助復健，幫助尤爺爺恢復行走能力；如今3個月過去，由於爺爺先前曾提到想體驗飛行傘，在朋友的提議下，孫女著手展開安排，一圓爺爺的夢想。

在爺爺乘上飛行傘之前，陪同到場的物理治療師還先體驗了一輪，確認下降時完全不會影響到腰椎後，才讓爺爺乘坐。在躍上高空的那一刻，尤爺爺興奮地揮舞雙手，還拿起自拍棒拍照留念；在高空翱翔的10分鐘裡，對尤爺爺來說地面上的一切都讓他感到新鮮，望著四周一望無際的天空，爺爺忍不住高唱詩歌、大聲讚美。

當飛行傘在教練的操作下平安降落時，地面的工作人員立刻搶上接住爺爺，頻呼「爺爺你好棒」、「你破紀錄了」；尤爺爺也雙手比讚道謝，「榮耀歸主、感謝主！謝謝、謝謝！」雖然這趟飛行並未申請金氏世界紀錄，但目前國外已知最高的飛行年齡為104歲，尤爺爺以106歲之姿打破紀錄，雖然沒有正式申請，但已是飛行傘界中已知的最高齡飛行。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼尤爺爺成功著陸，雙手比讚高喊「感謝主」。（圖／記者張弘昌翻攝）