南投信義豐丘十八重溪　獲納入水利會灌區增設引水渠

▲▼南投縣信義鄉豐丘村，200多公頃河耕葡萄園、農地，苦無穩定農灌水源。地方爭取推動豐丘村十八重溪渠首改善工程，經相關單位會勘已敲定預算經費。（圖／雲林農田水利會提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉陳有蘭溪流域，豐丘村一帶種植葡萄農戶，苦於無穩定的灌溉水源，陳請納入雲林農田水利會灌區。農委會、雲林水利會與信義鄉公所協調，同意撥款3000多萬元，進行豐丘村十八重溪渠首引水及灌溉水道工程。

雲林農田水利會會洪國浩會長15日會同立法委員孔文吉、農委會農田水利處處長謝勝信、南投縣議員全文才、信義鄉長全志堅、代表會主席邱瑞榮、信義鄉鄉民代表、村長及當地農民，在信義鄉公所出席南投縣信義鄉陳有蘭溪流域納入灌區說明會，會後並到豐丘村現地會勘，如何執行豐丘村十八重溪渠首改善工程。

南投縣信義鄉陳有蘭溪流域近200公頃河耕地農戶，苦於無穩定的灌溉水源，陳情增納入雲林農田水利會灌溉區。農委會說明擴大灌溉服務政策，納入水利會灌區，需位於灌區外、灌溉水源及工程用地取得無虞，而且設施的水路，後續要有維修管理單位。

雲林農田水利會會長洪國浩表示，為配合國家擴大服務範圍政策，雲林水利會將全力以赴，讓更多的農民享受灌溉的權益，將規劃施設豐丘村十八重溪渠首改善工程，豐丘村近200公頃的可耕農地，將可享受到安全、有效、經濟，且符合生態保護的灌溉水源。

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