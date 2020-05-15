南投清寒學生家庭1戶3萬元慰助金　縣長林明溱赴中寮、集集親交學生

▲▼南投縣清寒學生家庭慰助金專案啟動，縣長林明溱赴中寮集集親交給慰助學生馭家人。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣縣長林明溱有感於清寒家庭的孩子，特別需要關懷與扶助，指示教育處設立經常性救助方案，初步調查全縣有百餘清寒學生家庭有立即迫切需求，每戶核發3萬元慰助金，初估至少需4百萬元。林明溱15日分赴中寮及集集，親交慰助金給6校、9個清寒學生家庭。



林明溱指出，他目睹國姓北山國中清寒孝順卻遭逢意外的徐同學處境，不僅令人感慨萬分，消息曝光也激發各界愛心湧現，讓單親老弱的徐家5口，總算暫時不必再為徐同學的醫療、復健，及求學等等龐大開銷而煩惱。

因此，他決定啟動經常性的清寒學生家庭救助方案，就是希望教育處能找出躲在角落受苦的孩子，主動提供必要又即時的協助，不要等到意外憾事發生，才再來補救。





林縣長15日率處長陸正威及教育處團隊，在立委馬文君陪同下，先後到中寮鄉清水國小及集集鎮和平國小，讓包括中寮國中小、永樂、和平、集集、隘寮、和平等校，9個孩子的家庭，各獲得3萬元慰助金。



其中，有的孩子父母離異，兄妹一過動、一輕度智能障礙，只靠單親媽媽照料，卻因疫情打零工的媽媽被迫失業，生活非常困苦；還有的孩子學業優秀，最近卻遭逢媽媽車禍驟逝的重大變故，父親不會開車，只能打零工維持家計。

還有讀幼兒園2兄妹，父親早逝，只靠新住民媽媽打工維持生計，家中還有年邁爺爺需要照顧；另一名孩子則是最近父親過世，新住民媽媽遠在台中打工維持家計，只能與高齡90歲的祖父相依為命，孩子運動細胞絕佳，不僅空手道曾獲縣市級前3名，也很有網球天份。

和平國小校長吳錫法及中寮國小校長陳燕玉均肯定的表示，每每看到清寒的孩子，雖然家境不如人，卻比一般家庭更懂事也努力，師長同學及家長會，都著急想幫忙，但畢竟資源能力有限，林縣長能這麼重視扛下這麼龐大的經費負擔，真是縣內弱勢家庭孩子的福氣。



林縣長進一步強調說，縣府財政也有限，縣長慰助金絕大部分靠公益彩券盈餘及各界捐款挹注，其中，旅日縣籍企業家劉秀忍成立基金，長達30多年愛心捐贈，更是最讓人感動的典範，非常期待各大企業家，尤其是縣內企業主，如果有賺錢，也能多多捐出善款給南投縣政府，縣府團隊一定會妥善運用，照顧真正遭逢急難受苦的縣民。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

【更多新聞】

民進黨南投主委之戰爆「羅三成」剝削勞工 羅美玲：不予置評



南投關懷據點防疫「解禁」 開放首日阿公阿嬤樂舞展活力



國中會考南投考場防疫規劃周全 家長放心、考生安心