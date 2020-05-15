▲ 新北農產包出新滋味，母子攜手打造靈芝元寶餃。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局及石碇區農會輔導當地家政媽媽班推出「靈芝香菇元寶餃」及「靈芝香筍元寶餃」，由班員螢火蟲書屋青農葉家豪及母親李慧鳳共同研發，採用在地綠竹筍、黑毛豬肉、珠蔥及椴木香菇，養生美味宅配到家。

石碇區農會輔導家政媽媽班經營田媽媽餐廳，2019年投資升級廚房設備及導覽志工訓練，預計2020年結合小旅行體驗發展石碇地方創生的事業，惟年初至今遇上疫情大幅影響來客人數，農業局及石碇區農會共同輔導媽媽班集結餐廳人力，轉型打造防疫新商機。

農業局表示，由媽媽班副班長李慧鳳的兒子螢火蟲書屋青農葉家豪，邀請福隆飯店行政主廚指導，並串聯深坑、石碇、平溪沿線農村的優良食材，如石碇的靈芝、椴木香菇、綠竹筍、深坑黑毛豬肉及平溪珠蔥，研發製成俗稱「元寶」的冷凍水餃，透過飯店通路及冷凍物流系統產地宅配直送。

▲ 椴木香菇及綠竹筍。

螢火蟲書屋青農葉家豪表示，為了永續經營書屋，種菇的利潤會撥出10%作為螢火蟲書屋的永續發展費用，持續提供在地學童一個良好的閱讀環境。很高興這次能夠母子一同參與家政媽媽班的冷凍水餃產品開發，透過這個機會，自己及新北小農優質食材能讓大家都吃的到，也讓農村能夠團結合作度過疫情。

石碇區農會總幹事許淑惠表示，在地的家政媽媽班很有心，願意團結起來將危機化為轉機，農業局及農會將持續投入資源，協助升級加工及冷凍設備，為當地農產業加值、找商機。

農業局表示，疫情期間協助串聯小農及在地資源，幫忙找到零接觸經濟的新商機，建構鄉村地區的農產業，推廣農業創生美味農業，期望能夠以產業、社團及聚落，讓返鄉人口能夠在地深耕及就業。欲品嘗「靈芝香菇元寶餃」及「靈芝香筍元寶餃」，詳洽石碇家政媽媽班訂購表單連結：https://supr.link/pGN5H。欲支持百大青農葉家豪策展，以購買靈芝及乾燥香菇，詳洽訂購表單連結：https://reurl.cc/1xXgr8。

「美麗最大的祕密」

▲ 靈芝香菇元寶餃內餡飽滿。