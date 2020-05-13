半夜男女口角金山老牌海產店被砸　老闆心驚驚...拎老師嘞！嚇死了！

▲ 男女疑口角糾紛老牌海產店被玻璃桌被砸碎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區有一家老招牌海產店騎樓，10日凌晨近1時一對男女疑雙方發生口角大吵，並拿起長板凳朝桌面摔，桌面上鋪有玻璃當場破碎。商家當天下午準備開店時，發現桌面玻璃被砸毀，調閱監視器畫面，立即報警處理並貼上臉書社團求助找尋當事人。商家無奈表示，拎老師嘞！嚇都嚇死了！

10日凌晨近1時一對男女半夜不睡覺地，跑到金山某家知名老牌海產店騎樓前，疑似感情問題，在談判中發生口角，該男子一言不合之下，憤怒地將安全帽甩向女子，隨即又舉起長板凳砸向店門前的餐桌，桌面不堪重擊玻璃硬生破碎，女子面露恐懼，男女隨即離去。

店家表示，當日店家準備開門做生意時，發現桌面玻璃破碎椅子壞了，趕緊調閱監視器畫面，發現一對男女，男子拿起安全帽砸向女子，疑沒砸到跌倒在地，又拿起長板凳砸向玻璃桌面。立即報警處理並貼臉書求助找尋當事人。

金山警分局金山派出所長鍾瀚瑋表示，有關10日凌晨海產店騎樓下，一對男女疑似糾紛，過程中毀損桌面，經警方調閱商家及路口監視器，已掌握特定車牌，警方將通知當事人到案說明。

「美麗最大的祕密」

▲ 男子拿起安全帽砸向女子，疑沒砸到跌倒在地。

▲ 男子又拿起長板凳砸向玻璃桌面。

▲ 商家立即報警處理並貼臉書求助找尋當事人。

▲ 桌面玻璃破碎。