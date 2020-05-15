汐止水塔浮屍案「亡者八字藏玄機」…喝屍水12天心驚驚！命學博士2招解煞

▲汐止區某大樓發生頂樓水塔有民眾尋短、演變成住戶喝屍水的驚悚意外。（示意圖／翻攝照片）

地方中心／台北報導

新北市汐止區有一社區大樓住戶發現家中自來水有異味，經查才發現原來是水塔內蓄水池裡有一具腐爛男屍，社區住戶發現自己喝了12天屍水都感到非常慌張也很噁心！對此，國際命學教授楊登嵙博士就表示，喝到屍水後心裡難免會受到影響，此時最好可以請道士來社區招魂解煞，另外就是「喝淨水」以降低冤氣纏身。

▲國際命學教授楊登嵙博士。（圖／楊登嵙提供）

據警比對調查，確定在該社區內輕生的就是58歲的郭姓男子，他4月29日清晨走往該社區，趁其他住戶、大樓保全沒注意空檔，自己搭電梯前往頂樓；雖然該社區樓頂水塔有鎖上鐵鎖，但郭男死意堅決，破壞鐵鎖後自投水塔溺斃，加上近來天氣炎熱，住戶發現郭男屍體時已經浮腫腐爛，等於大樓住戶在不知情狀態下使用了12天的屍水，住戶知情後不寒而慄，已經委託消毒清洗水塔公司進行全面管線消毒。

連喝屍水12天難免讓人心驚驚，但除了基本的消毒工作外，國際命學教授楊登嵙也指出事後社區招魂儀式的重要性，他以彰化驅煞的「送肉粽」儀式舉例表示，因自殺者怨氣重，如果沒有「解煞」，同一地區就會頻繁傳出憾事，必要的儀式絕對能化解亡者煞氣，千萬不能小看這力量。

楊登嵙認為一旦社區發生類似情況，第一步可以先請道士及死者家屬到現場招魂，舉行「送煞儀式」請鬼魂回家，接著也建議住戶們可以再喝下法師提供的淨水降低冤氣纏身，如果可以最好能再用淨水洗澡，以達內外兼具的效果。至於郭男選擇在水塔輕生一事，楊登嵙表示這可能與死者八字有關，因他八字中水太多，本身對水致命，在水中離世機率也較高。

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